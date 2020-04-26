【河南4童被活埋】官方：多名官員被免職停職　案件查結再作處理

河南新鄉原陽縣日前在一個工地發現有4名兒童屍體，相信是被活埋後窒息致死。此外，多間傳媒記者在兒童下葬的陵園採訪時，疑被十多名不明身份的人阻攔，期間更被推撞、毆打，手機被搶走，記者收回手機更發現已被「刷機」（洗機），「連通訊錄都沒有了」。 原陽縣事故調查組昨日（25日）發出通報，回應兒童被埋致死、記者採訪遭毆。通報指，已對8名開發及施工人員刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。同時，多名官員被免職停職，待案件查結再作進一步處理。

圖為事發現場的土堆。（影片截圖）

就4名兒童被埋致死一事，通報指出，4童在事發前在附近玩耍，後進入現場土坑，然後重型自卸貨車卸土壓埋造成窒息死亡。經調查，該事故為一宗較大生產安全責任事故，公安將涉嫌重大責任事故罪的8名開發及施工人員刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

通報稱，4月20日，原陽縣委決定，對負有監管責任的縣住建局黨組書記、局長孫某安和安全股股長王某剛予以免職，對縣城管局（縣城市綜合執法局）黨組書記、局長魏某義啟動問責程序，待該案查結後，將依據最終結果作進一步處理。同日，新鄉市眾孚置業有限公司與死者家屬簽訂了賠償協議，相關賠償當場到位。次日下午，4名亡童均已安葬，目前家屬情緒穩定。

工作人員與自稱記者人員推搡拉扯 不存在毆打

而就記者被多名不明身份人員毆打撕扯，並被搶走手機一事，通報指，事主王某強自稱《成都商報》採編人員，但沒有記者證。4月21日下午乘車到原陽縣公墓採訪被壓埋致死兒童的家屬，在公墓門口遇到10餘人阻攔，遂發生爭執。「其右胳膊上的紅印也不清楚是怎麼造成的，拒絕做法醫鑑定，對損毀的眼鏡和衣物，拒絕進行物價鑑定。王某強對現場視頻中其言語挑釁予以認可。」

通報續指，經公安機關調查，某強自稱成都商報採編人員，但沒有記者證，涉嫌違規採訪。而當日王某強等人要強行進入公墓拍攝，亡故兒童的家屬不願意外人進入公墓對下葬過程進行拍攝報導，王某強等人受到街道辦工作人員阻攔。

通報又稱，事件是辦事處工作人員與自稱記者的人員相互推搡、拉扯的行為，不存在毆打行為。王某強在接受公安機關詢問的整個過程中，沒有指控有人對其進行毆打，其右胳膊上的紅印也不清楚是怎麼造成的，拒絕做法醫鑑定，對受損的眼鏡和衣物，拒絕做物價鑑定。

兩部電話被帶走「刷機」

而報警人聲稱兩部手機被搶，實為在雙方爭執過程中，王某強的手機掉落在地被人撿走，另一部是北京某媒體從業人員賈某的手機，正在對原興街道辦事處綜合治理辦公室工作人員毛某某拍攝期間被奪走。毛某某將兩部手機交給原陽縣融媒體中心工作人員薛某，再到手機維修店「刷機」。事後，原陽縣委宣傳部副部長卞某峰、原興街道辦事處主任郭某等人趕赴鄭州將兩部手機送還當事人並賠禮道歉；有關部門表示可協助王某強恢復已刪除的內容，但其表示「手機已經扔掉了」。

通報稱，原陽縣委已先期對現場兩名負責人李某凱、宋某偉予以停職調查；對薛某予以停職，移交紀檢監察機關調查；對毛某某等其他人員進行嚴肅批評教育。

通報強調，下步將本著「實事求是、依法辦理」的原則，繼續深入調查，決不讓一條線索埋沒，決不讓真相被掩蓋，「將依法依規充分保障記者正當採訪權和公眾知情權，誠懇歡迎新聞媒體及社會各界監督。」