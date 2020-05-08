新冠肺炎｜武漢2醫生染疫全身「變黑」　1人康復出院另1人仍在ICU

武漢市中心醫院的兩名醫生易凡及胡衛鋒今年1月確診新冠肺炎，治療後因肝功能受損，導致色素暗沉，皮膚發黑，引起不少關注。 當地醫院一位知情人士處獲悉，易凡已於5月6日從普通病房出院，胡衛鋒則仍在ICU治療。

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內媒此前報道，易凡於1月28日確診感染新冠肺炎，病情發展迅速。2月8日，易凡轉至武漢市肺科醫院ICU病房並施行ECMO（人工肺），3月初轉至同濟醫院中法新城分院負責的重症病區，3月16日撤下ECMO，直到4月14日轉到普通病房。

易凡上月20日接受央視採訪時，膚色已明顯變白，而且整個人看起來精神許多，他表示身體已基本恢復，「在床上運動基本上跟正常差不多，可能就是下地活動還差一點，呼吸基本上都很順暢」，現在只需服用一些藥物，但體力還比較差。

易凡上月20日接受央視採訪時，膚色已明顯變白。（央視截圖）

胡衛鋒病情好轉後，又曾在上22日出現腦出血狀況，當時武漢市中心醫院一副主任醫師稱其「情況非常不好」。另一名醫師則表示，當時胡衛鋒已經臥床99天了，所以身體整個狀況是比較虛弱，除了在床上可以坐起來以外，暫時還不能下地。整個看起來，他的病情是在一天一天的好起來。

關於二人皮膚曾經「變黑」，武漢大學人民醫院一名在發熱門診工作的醫生指出，鐵質進入身體後是由肝臟進行代謝與儲存的，一旦肝臟受損，不能進行正常工作，鐵質就會流入血管，導致血液中的鐵含量增多，「這樣的血液供應到面部皮膚就容易造成臉色發黑，再者，長期的肝臟功能異常會引起代謝異常，很容易導致皮膚色素的暗沉，無光」。

湖北省防疫專家組成員、華科同濟醫院感染科主任醫師宋建新亦表示，皮膚發黑是因為色素沉著，「對於重症患者而言，與病毒的鬥爭是一場殺敵一萬、自損八千的過程，命雖然救活了，但全身機體多個器官受到損害。」他表示，「只要命救回來，機體就會一點點恢復，受損的器官會一點點恢復。除了不可逆的傷害外，還是能逐漸恢復的。」

（澎湃新聞）