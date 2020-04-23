新冠肺炎｜武漢染疫變黑醫生胡衛鋒出現腦出血　情況非常不好

武漢市中心醫院的兩名醫生易凡及胡衛鋒早前確診新冠肺炎，後來病情惡化成為重症患者，經過兩個多月治療才轉危為安。內媒拍到二人皮膚嚴重發黑的情況，引起廣大關注。 專家解釋，這可能是由於重症患者肝臟受損，導致色素暗沉，待肝臟功能修復應可逐漸回復舊貌。 據內媒《澎湃新聞》今日（23日）最新消息，胡衛鋒22日晚上出現腦出血徵狀，「目前情況非常不好」。

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《澎湃新聞》報道指，從華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院（簡稱武漢同濟醫院）一主任醫師處得知，在該院救治的武漢市中心醫院泌尿外科副主任醫師胡衛鋒22日晚上出現腦出血徵狀，「目前情況非常不好」。武漢市中心醫院一副主任醫師也證實了這一消息。

據央視20日播出的《新聞1+1》節目，武漢同濟醫院急診與重症醫學科主任李樹生表示，胡衛鋒當時「已經成功脫離了呼吸機有10天了，現在還需要小流量的鼻導管吸氧，所以呼吸的問題暫時在慢慢康復，但是遺留了一個腎臟的損害，在間斷給他做透析治療，隔天做一次」。

李樹生又指，因為胡衛鋒當時已經臥床99天了，所以身體整個狀況是比較虛弱，除了在床上可以坐起來以外，暫時還不能下地。整個看起來，他的病情是在一天一天的好起來。

專家：與病毒鬥爭是「殺敵一萬、自損八千」

據早前報道，武漢大學人民醫院一名在發熱門診工作的醫生指出，鐵質進入身體後是由肝臟進行代謝與儲存的，一旦肝臟受損，不能進行正常工作，鐵質就會流入血管，導致血液中的鐵含量增多，「這樣的血液供應到面部皮膚就容易造成臉色發黑，再者，長期的肝臟功能異常會引起代謝異常，很容易導致皮膚色素的暗沉，無光」。

湖北省防疫專家組成員、華科同濟醫院感染科主任醫師宋建新亦表示，皮膚發黑是因為色素沉著，「對於重症患者而言，與病毒的鬥爭是一場殺敵一萬、自損八千的過程，命雖然救活了，但全身機體多個器官受到損害。」他表示，「只要命救回來，機體就會一點點恢復，受損的器官會一點點恢復。除了不可逆的傷害外，還是能逐漸恢復的。」