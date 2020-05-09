廣西10歲女遭強姦後窒息死亡　兇手經二審由死刑變死緩惹家屬不滿

內媒近日報道廣西男子奸殺10歲「百香果女孩」的二審結果。據遇害楊姓女童的家屬透露，廣西高院3月25日作出二審判決，撤銷一審對兇手楊男的死刑判決，改為死刑緩期兩年執行，並限制他減刑。但楊女的家屬對二審結果強烈不滿，並準備申訴。

楊女在賣百香果途中遇害，被傳媒稱為「百香果女孩」。（紅星新聞）

來自廣西靈山的楊女生前是一名小學四年級學生，其父親在她1歲時為救一名落水者遇難，她由母親撫養長大，家中靠種地和打零工維持生計。2018年10月4日，楊女摘了自家果園的百香果，獨自送到不遠處的收購點販賣，其後拿著賣水果賺得的32元（人民幣．下同）回家，途中卻被心生邪念的楊男伏擊。

根據法院判決材料顯示，事發當日楊男企圖對其楊女施暴，楊女反抗並大聲哭喊，被楊男用手掐脖致昏迷，隨後被裝入蛇皮口袋帶入某山嶺。楊女醒後又被楊男用刀刺傷雙眼及頸部，隨後遭到楊男姦淫，32元也被搶走。楊男將楊女將裝入蛇皮袋，通過滾、搬等方式帶下山嶺，至一水坑中浸泡，後將其拋棄在一處山坡。

經鑒定，楊女的死因是被他人強暴傷害過程中，胃內容物反流進入氣管、支氣管和氣管被銳器刺破，氣管外周圍血管損傷出血，血液直接流入氣管、支氣管，造成氣管、支氣管填塞致機械性窒息而死亡。

兇手楊男的家在事後大門緊閉。（紅星新聞）

去年7月12日，一審法院認為，楊男姦淫幼女，致人死亡，其行為構成強姦罪，因性侵是10歲的未成年人，手段極其殘忍、情節極其惡劣，應從嚴懲處；楊男犯罪後自動投案，如實供述，屬自首，可從輕或減輕處罰；但其罪行極其嚴重，決定對其不予從輕處罰，因此判處楊男犯強姦罪處死刑，並責令其退賠32元給楊女的母親。此後，楊男不服判決提出上訴。

及至今年3月25日，二審法院認為，楊男父親規勸陪同楊男到公安機關投案，投案後如實供訴犯罪事實，屬自首，楊某的自首行為對案件偵破起至關重要的作用，改判其犯強姦罪，判處死刑，緩期兩年執行，並對他限制減刑。

（紅星新聞）