南京9歲女童遇害後被藏屍山上　疑犯曾因殺人強姦罪入獄獲減刑

近日在江蘇省南京市浦口區，一名9歲女童被人殺害後藏屍山中，涉案的單姓男疑犯隨後被抓獲。 據遇害女童父親透露，單男曾兩次入獄，第一次是故意殺人罪，第二次是強姦罪，並指其第一次犯罪後被判處十年監禁，但他只服刑四至五年就獲減刑釋放。

女童遇害被藏屍的地點。（澎湃新聞）

據內媒報道，單男最新犯下的這宗命案事發在周四（7日）。據女童嫲嫲講述，女童當日跌落河中後被單男撈起，她得悉後趕到現場尋找孫女下落未果，後來到晚上才知道孫女被單男擄走，「帶到老山去姦污，被弄死了。」

女童的父親表示，他從判決書上看到，單男有前科，第一次故意殺人強姦被判十年。第一個被害女童約6歲，同為湯泉人，整個湯泉鎮的人都知道這個事，「但（單男）只坐了四五年就出來，花了幾十萬私了的。」他指單男第二次因強姦罪被判2年7個月，「2014年的事，小孩多大，不知道，也是湯泉人，也是私了的。」

裁判文書網發現，江蘇省無錫市中級人民法院發布的《單XX犯強姦罪刑罰變更刑事裁定書》顯示，單男曾因犯強姦罪、故意殺人罪，被判處有期徒刑十年，2013年1月22日刑滿釋放；隨後，單男又犯強姦罪，被南京市浦口區人民法院判處有期徒刑二年七個月，刑期自2013年9月14日起至2016年4月13日止。

當地村民聯合簽字按指印，希望疑犯單男能夠得到應有的懲罰。（澎湃新聞）

當地村民寫聯名信要求嚴懲嫌犯

前述裁定書稱，江蘇省宜興監獄於2015年10月28日提出對單XX的減刑建議書，江蘇省無錫市中級人民法院經審理認為，單男在服刑期間確有悔改表現，符合法定減刑條件，但其屬累犯，應酌情予以減刑。江蘇省無錫市中級人民法院最終裁定，對單男減去有期徒刑四個月，減刑後刑期至2015年12月13日止。

與單男同村的村民表示，單男約30多歲，偶爾路過他家門口時，會聽到有狗叫聲，但從未見到單男及其他家人。而同鎮的村民知道單男再犯案件後，聯合簽字並按指印，希望他能得到嚴懲。

（澎湃新聞）