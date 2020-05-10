PlayStation中國商店暫停服務　疑因未「鎖區」遭任天堂玩家檢舉

Sony（索尼）旗下PlayStation中國區官方微博今日（10日）發文稱，由於系統安全升級原因，PlayStation中國商店從當日早上7時起暫停服務。但帖文未有透露服務將於何時恢復。有不少玩家在留言區表達不滿，認為事件是因當局收到來自任天堂玩家的惡意檢舉導致。

「@PlayStation中國」清晨6時發表微博稱，從早上7時起暫停服務，對於用戶造成的不便深感抱歉，中國商店恢復服務的時間將另行通知，並再次向中國商店用戶表示誠摯的歉意。 ​​​​

PlayStation中國商店暫停服務。（微博截圖）

翻看網民留言發現，不少人都將矛頭指向惡意檢舉和政府監管。有不少網民引用影音網站bilibili五四青年節演講短片《後浪》中的台詞反諷：「這一切都是為你們準備的」、「你們擁有了我們曾經夢寐以求的權利，選擇的權利」，還有人問：「這就是後浪嗎？」

網絡上亦流傳截圖顯示，疑似檢舉PlayStation的微博用戶「@森里螢四」上周二（5日）曾發表微博稱，「我想玩個更大的，乾脆舉報索尼涉嫌辱華如何？把整個產品線舉報了，玩個更大的哈哈😁」，並發布了數張在政府網站檢舉時的截圖。

但上述微博下方，不少網民反對其做法：「這樣沒完沒了地舉報下去，最後只會導致你也玩不到你喜歡的遊戲」、「玩個遊戲非要站隊，一捧一踩」、「甚麼索狗任豚（編按：疑為形容Sony和任天堂Nintendo兩派玩家）糾紛關我屁事，誰按下舉報鍵誰死」。

此外，檢舉者亦不只一人，另有微博用戶曾發文附上檢舉截圖表示：「這圖是我舉報的……黑任軟（編按：任天堂、微軟）都可以，但🔒🐶（編按：鎖狗，諧音「索狗」）必須死」。其截圖顯示，填寫的檢舉理由為：因國行PlayStation以走後門逃避審查的方式，切換香港服務區域售賣並運行未經文化部審查的遊戲，「有鼓動暴力、色情、血腥、亂倫、販賣毒品等情節，嚴重危害廣大青少年身心健康，希望文化部能夠及時並徹底封殺」。

《GTA》等遊戲因涉及暴力等元素，無法在PlayStation中國區上市。（資料圖片）

另外有截圖顯示，PlayStation中國今天發表暫停中國商店服務的微博後，被「@森里螢四」截圖上傳並附上文字：「我做到了，我做到了！！！🤗」。不過香港01記者再搜索時發現，該用戶名稱已不存在。

早前5月3日，「@PlayStation中國」就曾突然發布微博表示，為保障PlayStation用戶權益，共同維護良好的遊戲環境，再次提示用戶須嚴格遵守相關服務協議，合規使用產品，感謝理解和支持。不過這則微博目前已被刪除。有網民表示，當時並不理解這則微博的意思，後來才知道那時PlayStation遭受「惡意檢舉」。

據悉，由於PlayStation中國區所有遊戲在銷售前都要經過文化部批准，而一些熱門遊戲因暴力血腥等元素不可能過審，故利用技術手段在其他地區的PlayStation商店購買遊戲，成為內地遊戲玩家中「公開的秘密」。

不過，2015年在內地上市的PlayStation 4（PS4）就一度遭任天堂玩家檢舉未「鎖區」可跨區運行，而臨時推遲上市。最終上市版本雖限制只能登入中國區商店帳戶，但仍可運行境外發售的遊戲光碟，亦可下載相關補丁及進行全球聯機。在上市一段時間後，有網民發現可以利用備份功能登入其它地區商店帳戶。