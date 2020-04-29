5歲女童被誘導脫衣拍照　內地遊戲《迷你世界》被揭兒童色情泛濫

內地青少年向沙盒類遊戲《迷你世界》，近日被傳媒揭發有大量兒童色情內容，不法分子會在遊戲內誘導青少年在現實世界做出非法行為，包括「5歲的王小雲（化名）在家中脫下衣服，對著移動設備拍照」。與此同時，報道指「即便遊戲方稱『已通過多重手段對有害信息篩查』，但遊戲中的涉黃訊息並未得到有效封禁，通過遊戲被誘導至涉黃群的鏈條，也沒被徹底斬斷」。 《迷你世界》涉及兒童色情問題引起社會關注，官方在周二（28日）晚上發出通報，宣布即日起主動將全網下架遊戲，直至整改完畢。

《迷你世界》是一款玩法與風靡全球的沙盒冒險遊戲《Minecraft》類似，並且號稱在中國擁有「上億青少年用戶」的另一款沙盒冒險遊戲，主打是「鍛煉青少年三維空間思維，開發想象力和認知能力」。惟據《新京報》報道，《迷你世界》此前已因有涉黃及色情誘導資訊，頻繁出現在公眾視野。《迷你世界》雖然在本月初曾經發文稱會進行整改，但直直事發前仍是問題多多。

報道提到，《迷你世界》中會有不法分子在留言板寫下含有色情內容的文字，甚至會為迎合色情內容，特別搭配窗、椅子等道具。此外，不法分子亦會在遊戲中留下QQ、微信等聯絡方法，引誘其他玩家進入色情群組。色情群組中常常有人向女性索要私密照片，並發布色情影片、動圖。

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報道舉例，《迷你世界》其中一個名為「找對象」的「地圖」中，被放置有12個留言板上，全部都寫有含有色情內容的文字。另一個「地圖」的留言板上同樣都有大量色情資訊，雖然創建至今僅個多月，但下載量已達19.4萬次，甚至創建者有在介紹欄表明「請不要舉報」。報道稱，有多名色情「地圖」的創建者直言，制作此類「地圖」，就是為了在遊戲中增加粉絲，甚至為了吸引更多玩家，會承諾如果粉絲到達一定數量，將會持續更新色情內容。

王小雲是其中一名受害女童，她數個月前開始玩《迷你世界》。王小雲的家長透露，有一天突然看見孩子脫掉衣服，對著電子設備自拍。經詢問後始知是《迷你世界》中有人授意王小雲去拍攝、發送私隱部位的照片，並囑咐「不能告訴媽媽」。

報道又稱，《迷你世界》曾表示已通過多重手段篩查有害資訊，「2019年，升級安全審核系統和詞庫過濾篩查功能，覆蓋動態評論、聯機房間、地圖黑板、留言板、信紙、字牌等各個板塊的內容」，同時更創建由內容審核、客服等組成的「百人團隊」排查內容，號稱審核效率提升十10倍。但實際上在遊戲中，「色情」等關鍵字是有被納入敏感字庫，無法顯示，但另一些與色情內容相關的關鍵字，例如「聊污」、「互看」等仍是正常顯示，而且審核系統效果有限，不法分子可通過拼音、形聲字等方式輕易規避。

此前曾有玩家舉報《迷你世界》涉及兒童色情問題，但都不獲重視。（新京報）

《迷你世界》被揭發兒童色情內容泛濫後，隨即先是在周一（27日）發出聲明，指正緊急處理相關系統問題，並決定啟動「平台最高等級內容監管限制」，即普通玩家皆不可上傳、發布任何自製內容，直至系統整改完畢。此外，針對兒童色情內容，《迷你世界》已在整理報案材料、封存系統數據後向警方報案。

及至周二（28日）晚間，《迷你世界》再在官方網站發布通報，指有不法分子在遊戲中傳播不良資訊，試圖誘導青少年用戶到外部社交平台實施不法行為，對未盡到不良內容傳播的有效監管責任表示歉意。通報並提到，《迷你世界》即日起主動從全網的各個渠道下架，徹底阻斷不良內容傳播鏈條，直至產品整改完畢，「下架期間，《迷你世界》將就內容安全問題嚴謹落實一切整改措施，配合公安機關將犯罪分子繩之以法，與社會各界攜手營造健康清朗網絡空間」。

（綜合報道）