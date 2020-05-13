「想讓長城知道我還愛你」　少女遊長城塗鴉示愛被罰親自清潔

5月9日，內地一名未成年女子發帖稱「我想讓長城知道我還愛你，很愛很愛……」，並搭配兩張照片，其中一張是她在長城上的自拍照，另一張則是她在長城的兩塊磚上分別塗上「×雪穎」和「×夢×」的人名，中間則有一個心形圖案。 北京慕田峪長城景區翌日報案，當事人李某周二（12日）在家長陪同下到公安機關接受批評教育，當天她也重回長城，在景區要求下親身參與到對長城亂塗亂畫的清理中。

李某在長城磚塗鴉示愛，引起景區重視。（北京日報）

5月10日，慕田峪長城景區發現，網上曝出有遊客疑似在慕田峪長城出現不文明行為的圖片，遂報案。當日下午，慕田峪派出所傳喚當事人調查，景區負責人查詢票務預訂系統核實，當事人來自河北的遊客李某在慕田峪長城7號敵樓處塗字，初步判斷是用石灰塊塗寫在牆體上，公司文物保護部門在諮詢上級意見後，已對該塗字處進行保護處理，主要為使用抹布和清水擦除塗痕，對長城磚本體未構成實質性損害。

5月12日，當事人李某在家長陪同下，到公安機關接受處理。鑑於其是未成年在校學生，行為未對長城造成實質損壞，且主動認錯悔過，公安機關決定對其進行批評教育。當天下午，李某再次到景區，表達自己的悔恨和歉意。

慕田峪長城景區在對其進行批評教育後，還讓其跟隨景區的文保管理者一起再次登上長城，逐一查看長時間以來留在長城上的刻痕，並讓其親身參與到對長城亂塗亂畫的清理工作。李某表示認識到錯誤，今後一定會加以改正。

在正面引導遊客保護長城的同時，為滿足遊客紀念自己來過長城的想法，2014年起，慕田峪長城景區陸續在5號、10號、北鋪房（14號敵樓北側）設定3處「塗鴉牆」供遊客書寫，每季度更換1次。

（北京日報）