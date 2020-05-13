豐巢速遞櫃突收費惹爭議　中消協：包裹放入櫃前應經消費者同意

內地主要從事速遞櫃服務的「豐巢」近日宣布，如普通用戶的包裹在速遞櫃中存放超過12小時便要收費，引起大批網民強烈不滿，上海、杭州幾個社區更揚言抵制。 中國消費者協會13日（周三）表示，速遞櫃運營者、速遞企業通過速遞櫃為消費者提供相關服務前，應當一對一明確告知消費者免費保管期限以及服務收費標準等，並得到消費者同意。

內地主要從事速遞櫃服務的「豐巢」近日宣布，如普通用戶的包裹在速遞櫃中存放超過12小時便要收費，引起大批網民強烈不滿。（網絡圖片）

內地多地設置速遞櫃，在收件寄件方面不必跟速遞員約定時間，通通放在櫃子裏，在疫情期間也因「無接觸」特性更受歡迎，現在卻因改變收費制度引起爭議。豐巢早前發布通知稱，從4月30日起，在對速遞員收費的基礎上，保管超過12小時的包裹，同時向用戶收費，標準為每12小時0.5元（人民幣，下同），3元封頂。

根據2019年中國塊地發展指數報告，2019年的速遞業務量有635.2億件，其中每十個包裹就有一個使用速遞櫃，如今要額外向收件者收費，有內媒推測跟行業虧損有關。

據統計，2019年內地的速遞業務量有635.2億件，其中每十個包裹就有一個使用速遞櫃。（網絡圖片）

中消協13日（周三）表示，設立在小區內為消費者提供的速遞櫃服務，應當納入小區物業服務業務範圍，合理保管期限內不應單獨收取服務費用，並妥善做好保管期外的服務銜接。對於確有需要超期限使用速遞櫃服務的，其收費標準的確定宜參照公共服務價格管理方式確定，而不能簡單通過市場化機制解決。

中消協又指，小區物業及速遞櫃運營者、速遞企業通過速遞櫃為消費者提供相關服務前，應當一對一明確告知消費者免費保管期限以及服務收費標準等與消費者利益相關事項，並得到消費者同意。

（綜合報道）