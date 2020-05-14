緬甸浙商被捅死　湖南商會籲會員「不要輸出自己的價值觀」惹非議

緬甸仰光萊達雅鎮區一個工業區日前發生一宗兇殺案，緬甸浙江商會副會長嚴幫胡被發現在一輛停泊路邊的私家車上，遭人在胸部、肋部及腹部連捅多刀。嚴幫胡傷勢嚴重，最終不治死亡。 事後緬甸湖南商會有發出通知，提醒在當地的湖南商人要注意安全，惟由於措辭不當，引起外界對嚴幫胡被殺原因的猜疑，緬甸湖南商會其後就此向緬甸浙江商會致函道歉。

緬甸浙江商會副會長嚴幫胡遭人在胸部、肋部及腹部連捅多刀後傷重不治，兇徒身份暫時未明。（緬甸中文網）

兇殺案發生後，在緬甸的中國各大商會和協會都有加強對會員與在緬中國人的安全警示與教育。其中緬甸湖南商會就發布名為「緬甸湖南商會關於做好疫情期間安全防護的通知」的文件，指出隨着新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，緬甸乃至全球都面臨嚴重經濟危松，「特別是底層社會人員溫飽問題都難以解決，社會矛盾勢必大分尖銳，緬甸的社會治安必然日益嚴峻」。

通知文件有提出多項安全建議，其中包括有「低調做人，高調做事」，更稱「我們不是救世主，不要輸出自己的價值觀和信仰，特別在公共場所或微信群裡，不要總是想方設法把自己的價值觀和信仰裝進別人的腦袋裡，別人看破不說破，是顧忌老鄉之情，要懂得收斂」。

緬甸湖南商會的通知文件被指暗示嚴幫胡被殺是咎由自取。（緬甸中文網）

文件內容被認為是暗示嚴幫胡被殺是咎由自取，引起當地華人界嘩然。湖南商會其後再向浙江商會致函，承認措辭使用不當使死者家屬及浙江商會造成困擾，並強調嚴幫胡在仰光經商期間，為人和氣、經營有道、口碑卓著。

（綜合報道）