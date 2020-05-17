新冠肺炎｜多地幼兒園轉行賣串燒包子自救　網民：不開學就開分店

受疫情影響，內地各地還有諸多幼兒園，尚未確定開學時間。很多民營幼兒園連續幾個月沒有開園，收入銳減導致難以支付場地租金和發放工資。不少幼兒園決定轉行自救，臨時改為經營燒烤攤、包子鋪等。有網友評論則稱「辦法總比困難多」。

+ 6 + 5 + 4

內媒報道指，山東濟南一家幼兒園園長為了給老師發5月份的工資，決定臨時轉行賣燒烤食品。從影片中可以看到，夜幕降臨，幼兒園的廣場上支起了許多小桌，十餘張桌子旁坐滿了前來吃東西的食客。報道指，幼兒園的燒烤生意還算不錯，老師暫時不用為生計問題擔憂。

此外，河北保定一家幼兒園也臨時轉行賣燒烤食品自救。幼兒園稱有許多家長聞訊而來，家長們笑稱這裡又能吃又能玩，很有新意。園長說，如果賺了錢，利潤會全體老師平分。

相關業內人士分析稱，幼兒園有場地，又有餐飲服務許可證，工作人員又有健康證等，桌椅板凳更是不缺，於是就可以利用幼兒園的場地賣燒烤食品，來增加一些收入。

除了賣燒烤食品外，雲南麗江一家民辦幼兒園目前有70多名教職工，為了支持每個月的運營所需30萬元人民幣，決定開包子舖自救。園長表示，「剛開始是以兒童營養餐的形式在家長群推廣的，嘗試一段時間後需求量越來越大，我們抓緊去辦了食品經營執照，現在每天平均能賣70單，顧客大多是學生家長」。

網民熱議：

「果然幼兒園的老師是萬能的。」

「白天幼兒園，晚上燒烤。」

「再不開學就該開分店了。」

「老師學會燒烤了，復學復課了，還可以多教給小孩子一門手藝，可以呀！」

「然後發現燒烤賺的比當老師多。辭職了。」

（綜合報道）