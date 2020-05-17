北京女大生張家界翼裝飛行失聯5日　專家：落地時應活着

北京一名女大學生上周二（12日）在湖南張家界天門山翼裝飛行期間失蹤，景區已調動直升機和無人機搜尋，但截至周日（17日）上午，仍未能找到失蹤女生。 有內地翼裝飛行專家分析稱，失聯女大學生直接墜地的可能性較低，而且由於隨身的一個降落傘在距離地面300米左右自動打開， 落地時「如果沒有遭遇其他撞擊，飛行員當時應該是活着的」。

內媒《澎湃新聞》17日的報道採訪了翼裝飛行專家盛廣強。盛表示，張家界天門山「山體比較多，地形比較複雜，加上山間多雲、多霧，會給能見度帶來影響」。

資料顯示，此番失聯的翼裝飛行員飛行經驗豐富，起跳距離也足夠高。為何會發生飛行過程中偏離航線直至失聯的意外？盛廣強表示無法給出最準確的判斷，又指「畢竟底下有很多山體，對地形不熟悉，還是可能存在危險。如果風大的話，在諸多山體之間還可能形成漩渦，也會造成飛行的不穩定，帶來意外。」

翼裝飛行（Wingsuit Flying）屬於跳傘的一種，飛行員穿着翼裝服從高空跳下，張開四肢無動力的向前飛，自由落體過程約兩分鐘，體驗人像鳥一樣飛的感覺。圖為2019年第八屆翼裝飛行世界錦標賽選手在張家界天門山試飛。（新華社）

據當地村民反映，事發當天看到有降落傘開傘墜落。盛廣強指，「對於高空翼裝跳傘，其實飛行員帶著兩個降落傘，除了主傘之外，還有一個副傘，這個副傘會在距離地面300米左右自動打開，這是提前設定好的」。

簡而言之，失聯者幾乎不存在因為降落傘不能正常打開而直接落地的情況，這是否意味着失聯者落地時應該性命無虞？盛廣強對此表示肯定，「如果沒有遭遇其他撞擊，飛行員當時應該是活著的」。

除了地形複雜，山內連續幾日降雨、能見度低之外，失聯飛行員沒有隨身攜帶手機和全球定位系統（GPS）定位設備也給搜救製造了困難。盛廣強稱，「如果是在正規的跳傘中心、跳傘基地的話，安全有保障的情況下，你可以選擇不帶，但如果在陌生的場地、沒有跳過的場地，還是應該隨身攜帶這些聯絡工具」。

（《澎湃新聞》）