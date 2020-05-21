【年賺30萬】內地建行員工販賣客戶資料牟利　被捕稱「不知違法」

近日在江蘇淮安，當地警方搗破了一宗大型販賣公民個人資料案，共拘捕26名嫌疑人，涉案金額達2000多萬元（人民幣．下同）。警方在調查中還發現，涉案的一名中國建設銀行職員暗中出售客戶資料，一年有逾30萬元的「黑色收入」落袋。

一名中國建設銀行職員暗中出售客戶資料牟利，事後卻稱「不知道違法」。（影片截圖）

據內媒報道，該案涉及9個省份，公安部列為部督專案。去年年6月，有人在網上通過QQ等通訊工具公開出售銀行卡相關資料，包括銀行卡對應的卡主身份證號碼、電話號碼、餘額甚至交易記錄，引起了警方注意。

淮安警方認為，犯罪團夥通過現有的技術手段無法獲取到如此大規模的公民個人信息，推斷案件中可能有銀行內部的工作人員參與其中。後經調查發現，確實有一名建行員工涉案。據其中一名疑犯王某供述，他偶然發現與銀行卡相關資料售價動輒幾百元，且需求量很大，於是開始販賣相關資料牟利，並以經濟利益誘惑，「招募」了一名建行員工。

涉案建行員工則表示，根據雙方達成的「合作」協議，他每查詢1條銀行卡相關資料，即可獲利80至100元不等的報酬，僅憑此年收入就超過30萬元。而這名員工在被捕後，卻說他不知道這是違法行為，「只是覺得違反銀行規定，因為我們銀行不允許私自把客戶資料洩露。」

江蘇淮安警方在這宗販賣公民個人資料案件中共抓獲26名嫌疑人。（警方供圖）

據警方透露，建行這名員工處在販賣公民資料黑產鏈的第一環，案中還有中間商和各種分銷商，層層代理，形成一個以銀行「內鬼」為源頭、大量中間商為中介，通過網絡勾結、販賣銀行卡的相關身份證、電話號碼、餘額、交易記錄的網絡犯罪團夥。

警方指，因為層級很多，所以越到產業鏈的末端，客戶資料的價格越高，從「內鬼」到銷售末端，一份資料的價格可能翻上數倍，除了犯罪風險，沒有其他成本，利潤非常高。目前涉案的26名疑犯已被移交檢察機關提起公訴。

（江蘇新聞）