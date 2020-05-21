廣西2歲仔躲避鄰居逗弄跌入熱油桶　全身燒傷一度命危

5月13日，廣西桂林陽朔縣2歲男童小雷在躲避鄰居逗弄時，不慎跌入熱油桶，造成全身大面積燒傷，皮膚潰爛，後經醫院診斷屬「特重度燒傷」。網傳照片可見，小雷平趴在床上，身上除了脖子以上部位，幾乎全遭不同程度燒傷，且很多地方的皮膚已脫落，露出血肉。 小雷的主治醫師表示，其剛被送到醫院時曾出現休克症狀，一度有生命危險，後經搶救治療，已度過最危險階段，目前處於病重觀察期。

小雷的父母在當地經營一間米粉餐館，事發當日，小雷母親有事外出，父親雷先生則一個人在家照顧孩子，並準備餐館的食材。當日，他先在店內加工滷菜，後又準備收拾灶台，把炒菜用的油倒入油桶後，將油桶隨手放到門邊，小雷則在門口玩耍。

就在雷先生清洗抹布的時候，他突然聽到小雷的哭喊聲，「孩子一直在喊『爸爸，爸爸』，很痛苦的樣子」，雷先生說，他趕到門口後，看到小雷倒在地上，臀部緊靠着側翻的熱油桶，渾身沾滿油漬，全身通紅，門外還站着目瞪口呆的鄰居。由於油剛剛下過鍋，溫度非常高，雷先生嚇得趕緊把孩子抱起來送往醫院，當他接觸到小雷的皮膚時，感受到小雷身上溫度極高，「我的手也因為抱他被燙了幾個水泡。」

雷先生後來與鄰居交流得知，在他去洗抹布的時候，鄰居看到小雷一個人在玩耍，便想上前逗弄一下，「孩子在閃躲時一直往後退，沒注意到油桶，一不小心就被絆住腳，坐進了油桶裏，然後重心不穩，和油桶一起倒在地上，油也就順勢灑到了他身上。」

僅5月19日，當地市民便為小雷集中捐血84900毫升，約300個血袋。（桂林生活網）

醫院出具的診斷報告顯示，小雷臨床診斷結果為特重度燒傷，全身多處熱油燙傷，佔體表總面積的50%。小雷的主治醫師表示，目前已度過72小時休克期，但因為燙傷皮膚破損，血液流失很嚴重，後期血量需求還很大，傷情並未完全穩定，每天要換藥多次，如果中途處理不當也會帶來危險。

由於醫院的庫存血液有限，無法保證小雷後期治療所需，雷先生與妻子先是聯繫身邊親友幫忙捐血，但血量有限；後來他們選擇在網上求助，僅5月19日，當地市民就為小雷集中捐血84900毫升，約300個血袋。還有很多陌生人聯繫雷先生，表示願意捐血或捐錢。雷先生表示，很感激大家的關心與幫助，但目前小雷的血漿儲備已足夠，而且他曾為小雷買過保險，暫可以支撐醫療費用。

（紅星新聞）