【鵲巢鳩佔】28年前買樓後陌生人入住　深圳婦欲收樓被索賠裝修錢

深圳婦人張女士在1992年購入一個單位，其後因事忙而遺忘，及至最近想起並要收回單位，始赫然發現單位內已經有人入住。 據內地傳媒報道，涉事雙方日前已見面調解，張女士的家屬透露，雙方初步達成一致，房屋所有權是屬於張女士，但對方要求賠償裝修錢。

事緣於張女士在1992年斥資33.2萬元（人民幣．下同），在寶安區華天花園購買一套144平方米的單位。時隔28年後，按理應該丟空的單位，被發現已有完整裝修，而且有人入住。物業管理處亦指，單位的管理費一直是現有住戶繳交。但有知情鄰居就指，現有住戶是在2001年前後撬門入內，裝修完成後便入住。

參加見面調解張女士家屬江先生表示，過程中並未看到現住戶林先生一方出示購房相關證據，雖然雙方對房屋所有權達成一致意見，但關於現有住戶何時搬出房就未有定案。

現有住戶提出要張女士賠償20多萬元的裝修錢。（影片截圖）

另一方面，林先生兒子在接受傳媒訪問時稱，家人曾向他人支付購房款，但相關購房文件已找不到了，「我們被騙了，我們也是受害者。」林先生兒子提出，希望張女士一方能夠補償裝修錢，金額約20多萬元。對此，江先生直言是不可能接受，「裝修款的賠償是不可能的。如果我們給了你裝修款，是不是也可以問你們要租金呢？」

（綜合報道）