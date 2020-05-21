OnePlus 8 Pro鏡頭透視功能遭疑侵犯私隱　網民：不要考驗人性

內地手機品牌OnePlus近日推出旗艦手機OnePlus 8 Pro，特別搭載了一個新登場的「濾光鏡頭」，配合手機內置的「Photochrom」（秋意）濾鏡時，可透視部分塑膠物體，甚至穿透衣物，引發侵犯私隱的疑慮。 事件引起熱議後，OnePlus回應稱，為消除公眾擔憂，決定在一周內通過軟件升級，暫時禁用該濾鏡功能。但仍有不少網民質疑，如果用戶不升級軟件，透視功能是否仍能正常使用。還有人提出應該召回這款手機。

測試發現，用OnePlus拍攝時衣物變成肉色，且能看出盒子上的印刷以及男子的胸部特徵。（YouTube： Unbox Therapy）

據此前報道，使用OnePlus濾光鏡頭加上特殊軟件「Photochrom」濾鏡時，因紅外線感知特性，可透視部分塑膠物體。經知名YouTuber「Unbox Therapy」實際測試，發現可穿透遙控器塑膠外殼，看見其內部構造。此外，網民發現也可穿透布袋、面紙包裝袋、較薄的紙張等。

而更具爭議的是，該鏡頭也可穿透衣物，男性測試者原本穿著深灰色衣物，並在其內藏了一個盒子，開啟相機及濾鏡時，可看見衣物變成肉色，且能看出盒子上的印刷以及男子的胸部特徵。

▼ 網民測試不同物品的「透視」程度▼

+ 3 + 2

對此，OnePlus周二（19日）回應稱，在規劃 OnePlus 8 Pro的濾光鏡頭時，希望利用這顆鏡頭感知紅外光的特性，提供給用戶一種獨特質感的攝影風格效果。但近期根據用戶的反饋，發現在非常特定的環境條件下，濾光鏡頭在非常近距離時對特殊的材質可能會出現輕微的透視效果。

OnePlus還表示，為了杜絕在可能的極端情況下對用戶私隱產生影響，消除大家的擔憂，決定通過軟件升級暫時禁用該濾鏡功能，會在一周之內完成推送。

有內地網民評論此事稱，「技術無罪，但請不要考驗人性」、「這應該不是一個特別難的功能，為什麼其他手機品牌不做」。也有網民表示經親自測試後，發現此濾鏡功能用來拍照「真的很棒」，又指他沒有衣服被透視，呼籲大家不用擔心。但有網民就反駁稱，「有人測了能透A布料，一群人去測BCDEF布料說不透視，能改變A布料能被透視的事實嗎？」還有網民甚至梳理出結果，發現純棉布料被透視的可能性最小。

OnePlus在聲明中提到，會在杜絕大家擔心的問題後重新上線這個濾鏡功能，但再次受到質疑。（微博）

雖然有網民建議OnePlus直接關閉停用這項功能，但OnePlu似乎並不願意放棄這款鏡頭，該公司在周二的回應中強調，很多OnePlus 8 Pro 用戶很喜歡「秋意」這個濾鏡功能，他們也利用此功能拍攝了很多非常有意境的風景照片，「我們會在近期採用新的技術方案，在杜絕大家擔心的問題後重新上線這個濾鏡功能。」

因此還是有網民提出疑問：「如果用戶不升級軟件會怎樣？功能還會暫停使用嗎？」還有人質疑，若使用該手機有侵犯用戶私隱的風險，OnePlus是否應該啟動召回。但OnePlus對此未有作進一步回應。

中國政法大學知識產權研究中心特約研究員李俊慧指出，對於OnePlus手機而言，如果採取非實體召回的方式能避免產品使用產生風險，客觀上不需要強制召回手機。

（中新網）