Oneplus 8 Pro手機鏡頭透視衣物惹議　廠商急道歉禁用軟件

內地手機品牌OnePlus近日推出旗艦手機OnePlus 8 Pro，特別搭載了一個新登場的500萬像素「濾光鏡頭」。不過有網民發現，該鏡頭配合手機內置的「Photochrom」（秋意）濾鏡時，可透視部分塑膠物體，甚至穿透衣物，引發侵犯私隱的疑慮。

實際測試發現，拍攝時衣物變成肉色，且能看出盒子上的印刷以及男子的胸部特徵。（YouTube： Unbox Therapy）

據介紹，這款手機搭載4個後鏡頭，分別為4800萬像素主鏡頭（F1.7大光圈）、120度超廣角鏡頭（F2.2光圈）、800萬像素人相混合變焦長鏡頭（F2.2光圈），及新登場的500萬像素濾光鏡頭。而此次惹出爭議的，正是這顆最新的「濾光鏡頭」。

近日有網民發現，使用濾光鏡頭加上特殊軟件「Photochrom」濾鏡時，因紅外線感知特性，可透視部分塑膠物體。經知名YouTuber「Unbox Therapy」實際測試，發現可穿透遙控器塑膠外殼，看見其內部構造。此外，網民發現也可穿透布袋、面紙包裝袋、較薄的紙張等。另外，有網民上傳一張「透視」男性長褲的照片，雖引發輿論嘩然，但隨後就被揭並非OnePlus手機所拍攝，而是取自Twitter的情色內容。

Oneplus 8 Pro。（網上圖片）

而更具爭議的是，該鏡頭也可穿透衣物，男性測試者原本穿着深灰色衣物，並在其內藏了一個盒子，開啟相機及濾鏡時，可看見衣物變成肉色，且能看出盒子上的印刷以及男子的胸部特徵。

據悉，該鏡頭因紅外線特性，能透視的材質包括黑色塑膠製品和不含棉的衣物，例如衣物成份為100%聚酯纖維或尼龍。攝影角度、光源和物體厚薄度也會影響透視。

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▼ 網民對手機鏡頭透視持不同意見

「幾乎所有公共區域監控攝影鏡頭都是紅外的。每年全球都有紅外攝影賽事，已經是很成熟的一個攝影領域了。」 「相機和人人手裏拿的手機是一回事嗎？」 「手機更便於偷拍，更有可能近身拍攝，侵犯他人私隱的情況更大，有這種情況不該杜絕嗎」

OnePlus周二（19日）正式對此發出道歉聲明，並承諾會在未來一周內盡快透過軟件更新，暫時禁用該濾鏡，接下來會採用新的技術，杜絕大家擔心的問題後，再重新啟用該濾鏡。

（綜合報道）