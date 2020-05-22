【港版國安法】將審議三次後表決　官方公布大會詳細日程

十三屆全國人大三次會議在周五（22日）正式開幕，會議有多項議程，焦點之一被稱為「港版國安法」的《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》。 按照官方公布的詳細日程，在周五聽取全國人大常委會副委員長王晨的「港版國安法」草案說明後，各地全國人大代表小組會在下周一（25日）開始審議該草案，然後再於下周二（26日）及下周四（28日）審議草案的修改稿及建議表決稿，並最終在周四下午第三次全體會議上表決。

王晨說明《中華人民共和國民法典》草案及《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》。（美聯社）

第一次全體會議其中一項程序，就是聽取王晨說明《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》。（中新社）

日程顯示，周五是十三屆全國人大三次會議的開幕會，上午9時起是大會第一次全體會議，共有五項程序，依次是聽取國務院總理李克強政府工作報告、審查國務院關於2019年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2020年國民經濟和社會發展計劃草案的報告、2020年國民經濟和社會發展計劃草案、審查國務院關於2019年中央和地方預算執行情況與2020年中央和地方預算草案的報告、2020年中央和地方預算草案、聽取全國人大常委會副委員長王晨關於《中華人民共和國民法典》草案的說明、聽取全國人大常委會副委員長王晨關於《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》的說明。

當天下午3時，全體會議就開始審議政府工作報告。

在周六（23日），各地全國人大代表小組會在上午9時舉行會議，審議政府工作報告，在下午3時則會審查計劃報告和草案、預算報告和草案。

在下周日（24日），代表小組在上午9時舉行會議，繼續審查計劃報告和草案、預算報告和草案。下午3時起審議《民法典》草案。

在下周一（25日），代表小組在上午9時審議《民法典》草案，以及審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》。下午3時會舉行第二次全體會議，聽取全國人大常委會委員長栗戰書的全國人民代表大會常務委員會工作報告、聽取最高人民法院院長周強的最高人民法院工作報告，以及聽取最高人民檢察院檢察長張軍的最高人民檢察院工作報告。

在下周二（26日），代表小組在上午9時審議全國人大常委會工作報告，下午3時就審議《民法典》草案修改稿、《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》修改稿、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告。

在下周三（27日），代表小組在上午9時繼續審議最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告。下午3時則審議政府工作報告、年度計劃、年度預算的決議草案。

在下周四（28日），代表小組在上午9時將最後一次審議政府工作報告、年度計劃、年度預算、全國人大常委會工作報告、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告共6份決議草案。同時還會最後一次審議《民法典》草案建議表決稿、《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》建議表決稿，以及全國人大常委會接受馮忠華辭去第十三屆全國人大常委會委員等職務的請求的決定。

「港版國安法」將在下周四的十三屆全國人大三次會議閉幕會上表決。（資料圖片／中新社）

下午3時就是十三屆全國人大三次會議的閉幕會，屆時會舉行第三次全體會議，分別就政府工作報告的決議草案、《中華人民共和國民法典》草案、《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》、2019年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2020年國民經濟和社會發展計劃的決議草案、2019年中央和地方預算執行情況與2020年中央和地方預算的決議草案、全國人民代表大會常務委員會工作報告的決議草案、最高人民法院工作報告的決議草案、最高人民檢察院工作報告的決議草案，以及確認全國人民代表大會常務委員會接受馮忠華辭去第十三屆全國人民代表大會常務委員會委員職務的請求的決定草案作出表決。

（綜合報道）