深圳48歲女教師辭職信走紅　放棄退休金只因「不願一生被安排」

近日，深圳市鹽田高中語文教師熊芳芳的辭職信在網上走紅，信中寫道：「據說還有7年才能光榮退休，我想將這7年賞賜給自己，按照自己的想法活一次。生命無法重來，不願一生被人安排……」 今年48歲的熊芳芳，從17歲開始擔任教師，擁有31年教齡，是廣東省「強師工程」重點課題負責人、深圳市「十三五」重大招標課題負責人等，但她表示為了追求「自由」，不惜放棄薪水和退休金，引發不少網民追捧，但亦有人質疑她辭職只是一場炒作。

5月22日，熊芳芳向傳媒表示，自己目前還未離職，正在走相關離職手續，直言「我17歲教書，教了31年，會不會審美疲勞？同樣一道菜吃31年也夠了吧。」並稱自己是不懂享受生活，從17歲到48歲天天忙於工作，想着趁自己現在還算年輕，為自己活幾年。「我嚮往的生活是真正的讀萬卷書行萬里路，而不是整天關在校園裏面。」

熊芳芳寫下辭職信，稱自己「生命無法重來，不願一生被人安排」。（微博）

熊芳芳說，辭職信走紅後感覺挺被動的，本來校長要她工作到學期末再走，現在輿論排山倒海，她覺得給學校添了麻煩，問校長她是否能提前走，得到回應是區政府還沒有批准，「如果能批我可能現在就走了。」

她表示，自己距離退休還有7年時光，人生也沒有多少個7年。「在未來的時間裏，我可以做很多事。最早大概兩年前有的辭職想法。這個時代變化太快，我擔心自己退休的時候太老，跟不上時代。」

至於辭職之後打算做甚麼，她認為，辭職之後就自由了，她走到哪裏都可以上課，可以帶着手提電腦一邊參加會議，一邊開網課。她認為網絡教育價值是更大的，「我在學校只是面對自己兩個班的學生，如果在網上我就可以面向全國。我覺得這樣一種資源共享、多元開放的學習方式很有魅力。」

她又指自己還可以在辭職後旅行、讀書、寫作，當個自由撰稿人，現在已經接了幾本書的合約，有教學論著，也有寫人物傳記類。

不過她也表示，學校並不理解她的決定，因為畢竟在深圳，很多名校畢業生都想考進來做老師，一個有編制的老師待遇確實還是比較豐厚的。她也強調自己沒有炒作意圖。

網民對熊芳芳辭職看法不一：

．我覺得您的新選擇更有意義，可以影響更多的人👍 ．知道自己要做甚麼，而且有能力去做，是幸福的！ ．我也想這麼瀟灑，只是錢包不允許😭 ．會後悔的

（紅星新聞）