【新冠肺炎】小學生上網課時充值手遊近4萬元　遊戲公司拒退款

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間，內地不少大中小學生都要在家利用網絡學習，為此，一些經濟拮据的家庭亦要為孩子提供手機等上網設備。 湖南懷化中方縣的陳先生日前表示，其13歲讀六年級的女兒趁上網課玩手機遊戲，在「湯姆貓大冒險」、「我的漢克狗」等遊戲中充值將近4萬元人民幣（下同），而這筆錢是陳先生的妻子近兩年的工資，但家人尋求遊戲公司退款卻遭到拒絕，理由是評估這些充值行為「不符合小孩行為」。

陳先生稱，學校實行網課教學期間，他的女兒用媽媽辦寬頻時附送的手機號碼註冊了微信和遊戲帳戶，在媽媽的手機接收到確認短訊後，用自己的手機將家長的銀行卡綁定了個人微信，還設定了個人的支付密碼，之後用微信付款等方式充值遊戲。

▼陳先生女兒下載的 「湯姆貓大冒險」等遊戲，含有不少付費功能

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陳先生表示，女兒下載了9款手機遊戲，分別是湯姆貓大冒險、湯姆貓跑酷、湯姆貓戰警、湯姆貓亂鬥小隊，我的漢口狗、我的安吉拉、滾動的天空、夢想城鎮和鋼琴塊2。其中，充值最多的是湯姆貓系列遊戲，其開發公司為廣州金科文化科技有限公司。

上述公司周四（21日）表示，對申請退款情況進行查詢核實，經核查，充值行為一切正常，評估前述訂單的充值行為不符合小孩行為，因此不支持退款。

相關遊戲通過華為應用程式市場下載，有的充值款項的收款方是華為。華為客服中心一名工作人員表示，最終款項會到達遊戲公司，華為只提供支付渠道。因該事件涉及未成年人充值，他們正在與遊戲公司協商處理中。

陳先生表示，目前他在外地打工，妻子在湖南家鄉一邊照顧孩子，一邊在附近作坊工作，一個月人工1900元（約合2067港元），女兒充值的將近38800元人民幣，是她媽媽將近兩年的工資。

陳先生說，家裏一直沒有多少存款，本來想存點錢以後給孩子上學使用，沒想到出了這樣的事，「也是因為我們平時都在上班，忽略了對孩子的管教。」

陳先生4月26日向中方縣瀘陽鎮派出所報警，但目前還沒有追回錢款。上述派出所一位工作人員周四證實，該事件屬於民事糾紛，警方無法立案，需要當事人和遊戲公司協調，協調無果可以走法律訴訟程序。

（綜合報道）