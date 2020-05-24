【兩會2020】政協委員人民大會堂外打太極　提案推動太極入奧運

全國政協十三屆三次會議於5月21日下午3時在北京人民大會堂開幕。全國政協委員、海瀾集團董事長周建平在出席大會前，於人民大會堂外的廣場上打起太極拳。他表示，自己已在會議上提案，希望以國家力量全力推進太極等中國武術入奧運。

周建平於人民大會堂外的廣場上打起太極拳。（無錫發布）

周建平在全國政協會議上提出兩份提案。在《關於以國家力量全力推進太極等中國武術成為奧運會正式比賽項目的提案》中，周建平表示，多年來，國家一直重視太極拳發展，已在爭取太極拳等武術項目進入奧運會，早在2008年，就將太極拳等武術套路項目推薦給國際奧委會，可惜的是最終只作為奧運會開場表演項目展示。

《提案》寫道，反觀其他國家的類似情況，韓國跆拳道最初是在1988年漢城奧運會作為開場表演項目，經過長達十二年努力與爭取，通過改變比賽套路與製定比賽規則，最終在2000年被列為奧運會正式比賽項目。日本空手道在2012年入奧失敗，經過八年的努力，通過調整賽事機制，最終成為2020東京奧運會正式比賽項目。

周建平認為，太極如果能成為奧運項目，對向世界展示中國悠久文化，推動中國武術走向世界，構建人類命運共同體具有積極意義。（中新社）

可打破奧運會上中國傳統文化項目零的空白

他認為，隨著太極拳等中國武術在全球多個國家和地區普及，全世界太極愛好者高達四億，國家體育主管部門會同有關方面開展太極拳等武術比賽規則的製定，調整及規範比賽套路，實現太極拳比賽的正規化，顯得尤為重要。故提請國家體育總局，集中國家力量協同相關部委、武術協會共同推進太極拳等中國武術，成為奧運會正式比賽項目，「尤其是太極拳，作為中國非物質文化遺產，是中國傳統文化的寶貴財富，太極文化更是傳承著華夏五千年文明。」

《提案》結尾道，中國武術進入奧運會作為正式比賽項目，將打破奧運會上中國傳統文化項目零的空白，這對向世界展示中國悠久文化，推動中國武術走向世界，構建人類命運共同體具有積極意義。