【太極大師被KO】「弟子」拍片控訴師父賽前被落毒　馬保國否認

69歲的渾元形意太極掌門馬保國曾聲稱自己功夫高超，不過日前他和業餘拳手王慶民對打，開場4秒就被打倒在地，更在短短30秒內就被擊倒在地3次，事後被醫護用擔架抬離比賽場地，被救護車送至醫院。 事件在內地引起廣泛關注，網絡更流傳出一段自稱是馬保國弟子拍攝的影片，片中男子聲稱師父在賽前被人在水杯裏落了毒藥「十香軟筋散」，才會在在開場數秒內就倒下，並表示要報仇。 不過，馬保國官方微博今日（20日）表示，網傳馬保國及其弟子等人發聲的影片皆為假冒。

▼ 圖輯｜馬保國和業餘拳手王慶民對打 短短30秒內就被擊倒在地3次

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據早前報道，本月17日，在山東淄博舉行的「演武堂之江湖十六」，馬保國和山東的武術愛好者王慶民對決。當裁判宣布比賽開始，馬保國不足4秒就被對方擊倒，比賽前30秒內共被擊倒3次，及後躺了2分鐘才恢復意識，最終被送院。馬保國的身體狀況隨後引發外界關注。馬保國的微博則在17日發文透露：「馬老先生現在一切安好，謝謝大家掛念。」

事件引發輿論嘩然，有人指「以太極為代表的傳統武術是假貨、病入膏肓」，還有人抨擊馬「以太極宗師身份附庸流量、出醜賺錢」。今日（20日）凌晨，網上更出現一條聲稱是馬保國弟子們在一武館內的集會影片。片中一群統一着裝的弟子們在一自稱「關門弟子」的男子帶領下，整齊列隊高呼「一定要為師父報仇」的口號，期間男子還不停展示跳躍動作以示決心。

▼ 網傳馬保國「弟子」聲稱師父被落毒

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這名男子還表示，「師父」之所以在短時間內連續3次被快速擊倒，是因為有人在他賽前喝水的水杯裏落了毒藥「十香軟筋散」。

實際上，十香軟筋散是出自武俠小說《倚天屠龍記》，是西域番僧獻給元朝汝陽王之女趙敏的毒藥。據小說，此毒無色無香，藥性一發作便全身筋骨痠軟，數日後雖行動如常，內力卻半點也發揮不出，毒藥和解藥表面無異，若中毒者再服毒藥則氣絕身亡。有網民戲稱：「以此來看，馬保國在被最後一擊後直接倒地昏迷，可能就是藥效攻心發揮到頂峰的效果」。

不過，馬保國官方微博20日下午表示，在網上假冒馬保國及其弟子等的發聲、文章、影片及截取網絡上已有影片再配圖來迷惑網民的現象很多，包括一則自稱馬保國弟子的影片等等，皆為假冒，強調一切以官方微博發布的消息為準。

（綜合報道）