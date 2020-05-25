山東别墅落成10年「無人認領」　網民：房子太多忘記了?

香港寸金尺土可謂「一屋難求」，在山東卻有一棟落成10年的别墅一度「無人認領」。村委會刊登公告「尋主」，再加上傳媒報道後，屋主才到當地辦理登記手續。

村委會刊登公告為別墅「尋主」。（網上圖片）

山東淄博市池上鎮下郝峪村近日發公告，為當地一棟别墅「尋主」。原來，這棟別墅從建成起一直閒置，至今已有10年，村委會沒有別墅購買者的任何信息，才發公告呼籲購買者在10天內攜帶相關資料到村委確認登記。

村委會表示，前幾年就曾經登報尋找該別墅的買家，但沒有任何收穫。

不少網民討論事件。早前有報道指，一名女子28年前在深圳買了房屋卻忘記入住，有網民笑言别墅屋主可能也是房子過多，同樣「忘记」自己這棟別墅：

是不是房子太多，主人忘記了，更或者是…… 都別搶，是我的，環境不好我不想住。 這又是哪個土豪啊，房子買多了數不過來給落下了？

一名女子28年前在深圳買了房屋卻忘記入住，上門收回單位驚見住着陌生人：

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下郝峪村村委會主任陳田寶接受訪問時表示，經傳媒報道後，村委會為別墅「尋主」成功，屋主已到當地登記。他介紹道，屋主稱10年前購買這棟別墅是為了給父親養老居住用。購房後，他的父親一直在生病，他忙著帶父親看病，所以一直沒有入住，也沒有時間關注別墅。該買家還表示，他現在準備對別墅進行裝修，如果父親住不了，就自己住。

然而，該別墅在農村集體土地上修建，沒有產權證和土地證，和買家簽訂的是30年的長租合同，在建設和出租上存在手續不規範，當地紀委已介入調查。