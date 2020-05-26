政協委員建議回國避疫留學生讀高職高專　網民：叫MIT的去修機床

每年全國「兩會」期間都會出現不少「奇葩提案」，今年適逢新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，不少在外國升學讀書的中國留學生中止學業回國避疫。為此全國政協委員、上海市教委副主任倪閩景就建議，該些留學生可以通過高職高專擴招計劃等方式解決繼續學習的問題。 但倪閩景的建議惹來不少網民批評，「辛辛苦苦拿到的OFFER，回來讀高職高專」、「辛辛苦苦一整年申請，我是為了插班大專嗎？」、「然後加州理工回來就讀藍翔技校？」、「難道叫麻省理工學院的去修機床嗎？」

倪閩景就建議，受影響的中國留學生可以通過高職高專擴招計劃等方式解決繼續學習的問題。（資料圖片）

倪閩景共提出四項建議，一是全面開放高職高專學校。對於高年級留學生，可採取降級一年直接入學，進入相關專業。未滿一年的留學生，則可通過高職高專擴招計劃；二是啟用插班生考試政策，每個學期開學前，在不同年級設定插班生考試，通過插班生考試的留學生可以進入普通高校試讀，一年後成績正常，可以轉為正式學生；三是建立國外高校學業成績轉換機制，按照國際通用規則，把在國外已經完成的學分部分認可，納入轉入學校的學分當中；四是採取先試點再擴大的方式，選定部分公辦高校試點，對轉入的留學生進行學習情況評估，適時調整政策，也可以把相關權限給予民辦高校，由民辦高校自主制定政策，滿足未完成學業留學生的學習需要。

加拿大多倫多有不少中國留學生選擇回國避疫。（中新社）

據了解，內地的「高職」、「高專」學校大致上都屬於著重於應用方面的專業教育，類似於香港的職業訓練局機構成員，例如有香港專業教育學院、香港知專設計學院、中華廚藝學院等。

按照內地目前的政策，義務教育階段的留學生歸國後，可以按照就近入學的方式解決學習問題，至於高中階段的學生可以進入國際課程班繼續完成學業。倪閩景認為，現時最主要問題是未能完成大學學業的留學生，想要回國完成學業，只能選擇國家自學考試、進入開放大學註、入讀普通高校，又或重新參加高考及成人高考，「對這些留學生來說，相當於在國外就學的經歷全部歸零，十分不合理，也不符合國際慣例。」

但不少內地網民認為，倪閩景的建議不切實際，「歸國留學生甚麼家庭條件？看得上高職就不出去了」、「留完學讓人家回來上職專，你玩呢」；但亦有網民表示，確實有不少留學生程度不如高專高職，「很多都是國內大學沒考上，花錢去國外上個學」。

（綜合報道）