【貨不對辦】景區宣傳唯美「天空之鏡」　遊客呻中伏：就是玻璃鏡

拍攝海天一色的「天空之鏡」夢幻效果，是近年旅行打卡的熱門選擇。近日在湖南郴州，臨武滴水源景區也號稱斥巨資打造了一個唯美的「天空之鏡」景點，宣傳圖片美輪美奐。 惟遊客到實地遊覽後卻發現是「照騙」，「天空之鏡」實景只是在水上鋪了幾塊玻璃，不僅沒有反射人影的清晰效果，甚至還布滿了腳印，山寨味濃。

臨武滴水源景區稱斥巨資打造了「天空之鏡」景點，歡迎全民打卡。（網上圖片）

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綜合內媒報道，據臨武滴水源景區微信公眾號介紹，「天空之鏡」是景區斥巨資打造，為國內首創。而網友拍攝的影片則顯示，該景點只是在水上鋪了幾塊玻璃，不僅沒有反射人影的清晰效果，甚至還布滿了腳印。

宣傳圖片與實景差距實在過於巨大，遊客也無法忍受景區如此「敷衍」的安排，紛紛抱怨稱：「這就是傳說中的『天空之鏡』呀？」「誇大宣傳」。惟景區工作人員在面對遊客質疑時表示，「天空之鏡」的照片是實景拍的，之所以和實景有所差距，原因可能就是「專業的攝影師拍出來」。

但隨後有不少網民發現，根本不是攝影角度或「執相」太過火所致，因為臨武滴水源「天空之鏡」的宣傳照片，與重慶、昆明、寧波、石家莊等地此前宣傳的「天空之鏡」景點幾乎一模一樣，而且同樣號稱「國內首創」。還有人查出，被各地盜用的「天空之鏡」宣傳圖片其實來自網絡上婚紗相和民宿遊記。

網民熱議：

「這根本不是『賣家秀買家秀』，這分明是『貨不對版（辦）』。」 「這樣太忽悠人了，人造景點。」 「照騙營銷人才。」 「全國的天空之鏡都這樣。」 「裝塊玻璃都能叫天空之鏡，有塊沙灘就叫馬爾代夫，建座高樓就是杜拜。」

（綜合報道）