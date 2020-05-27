有片｜廣州男童頭卡3樓防盜網　危急關頭速遞員徒手爬樓托舉救人

5月25日（周一），廣州番禺一棟住宅大廈的3樓出現驚魂一幕：一名男童不慎從家中窗台防盜網的間隙中掉落，頭部被防盜網兩條護欄夾住，身子懸在半空，男童驚恐哭喊，家人奮力拉拽，但仍無濟於事。 在危急關頭，一位速遞員出現在現場，他踩著速遞三輪車頂部，借力防盜網，徒手攀爬上了二樓防盜網的擋雨棚上，從下向上用力托舉，在家長幫助下，將男童托舉回屋內。

廣州一名男童的頭部被防盜網兩條護欄夾住，身子懸在半空，速遞員出手相救：

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內媒報道指，26歲的速遞員李佳峻任職於廣州順豐速運有限公司，當日路過番禺光明北路怡樂園小區時聽到有人呼救的聲音。原來一棟住宅大廈的3樓有個男童在陽台玩耍時，不小心身體掉進了防盜網間隙裏面。孩子的家人發現後，想把男童拉上來，但是經過幾次努力都沒成功，只能抓住男童的雙臂避免他卡住脖子。

由於防盜網屬於全封閉式，裏面人員無法施救，只有等待消防救援人員。李佳峻這時候跳上三輪車車頂，然後抓住防盜網，借力徒手從外牆往上攀爬，成功到達2樓擋雨棚上方空間，他半蹲著身子、快速移步過去，在家長幫助下，最終將男童順利托舉回去。根據現場影片顯示，整個救人過程僅僅用了不到2分鐘。

廣州順豐速運有限公司相關人員表示，李佳峻見義勇為事跡已經上報集團層面，公司內部將根據相關規定對他給予行政分及現金獎勵，「後續評優、晉升也會優先考慮」。

近日四川自貢市富順縣冷氣工徒手爬6樓救下女童，按圖看驚險一幕：

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（《廣州日報》）