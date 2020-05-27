【想食霸王餐】上海2男口含碎玻璃扮受傷　向餐廳索賠涉詐騙被捕

為了吃「霸王餐」，上海有兩名男子近日上演「口含碎玻璃」的伎倆，假裝受傷並向商家索賠。二人目前因涉嫌詐騙罪被上海黃浦警方依法採取刑事強制措施。

多次在飯店吃霸王餐的男子。（警方供圖）

據內媒報道，無業人員陶某和沈某閑來無事，又身無長物，二人尋思如何既能填飽肚又能騙到錢。沈某想起別人曾教他如何吃「霸王餐」：去飯店吃飯時，口中含碎玻璃，在店內假裝吃到玻璃受傷。這樣不僅可以免單還能索要賠償。沈某與陶某商議後決定按上述計劃行事。

報道稱，二人開始「霸王餐之旅」後，連日來已有多家火鍋店紛紛中招，惟商家都會選擇息事寧人。有了多次經驗後，他們專揀綠色有機豆苗落手，因為玻璃顏色和豆苗顏色極相似，店家也不會深究，一般都會選擇妥協，免單加賠錢了事。

食霸王餐還要索賠的男子專揀火鍋店落手。（警方供圖）

不過，為火鍋店提供有機豆苗的廠家在多次收到餐廳投訴後進行調查，終於發現了沈某與陶某「騙吃騙喝」的行為，於是報警處理。民警其後根據餐廳提供的CCTV片段將二人抓獲。

值得一提的是，除了有人「口含碎玻璃」吃霸王餐外，一名男子5月12日在浙江杭州超市用餐時，以吃出蛆蟲索賠。涉事超市覺得蹊蹺調出CCTV片段，發現是男子自己將蛆蟲放入罐頭，該男子因敲詐勒索被行拘5日。

該男子在超市用餐區內用餐時，從褲袋取出自己事先準備好的蛆蟲，並將蛆蟲放入已打開的罐頭中。（網上圖片）

（澎湃新聞）