用微信支付成功截圖扮已付款　廣西10中學生食「霸王餐」近一年

近日，廣西南寧一名高中生利用微信支付成功的截圖吃「霸王餐」被拆穿。受害餐廳的老闆翻查閉路電視片段發現，這名學生從今年3月2日至4月11日的40多天內到店消費60多次，按每份20元（人民幣，下同）左右計算，共計上千元，但他實際只支付了9次179元。 這名學生還承認，從去年6月開始，曾和另外9名同學多次以這種方式到店內吃霸王餐。

吃「霸王餐」的小強40天內到店消費逾60次，手機支付記錄上卻顯示他實際只支付了9次共計179元。（影片截圖）

綜合內媒報道，馬先生在當地一間中學附近開了一家美食店，學校有一些學生經常到他店裡就餐，彼此之間已經熟絡。惟至4月10日和11日，馬先生發現微信支付出現了異常。一名名叫小強（化名）的男生向他出示已微信支付成功的頁面後，他並沒有收到這筆款項。追問之下，小強只好拿出手機支付了款項。

馬先生表示，他有時因太忙而沒有核實微信收款情況，自己不在店內時，店員則無法知悉自己是否已收到錢，故一直未發現問題。但由於連續兩天出現了這樣的情況，馬先生起了疑心，而小強此後也不再到店裡用餐。4月23日晚，馬先生將小強攔住追問，小強承認，從去年6月開始，他多次利用一張之前微信支付成功的截圖到店內用餐。據小強稱，該校還有另外9名男生也通過同一方式在馬先生店裡消費過。

馬先生最後與學生協商和解，學生每人要賠償2000元人民幣。（影片截圖）

掌握涉事學生名單後，馬先生曾聯絡校方，並與涉事學生的家長溝通，提出了每人5000元的賠償額度。涉事學生均承認犯錯，但有家長認為，馬先生並無證據證明學生食霸王餐，而且5000元賠償額太高，雙方更曾一度起衝突。經雙方多次協商，10名學生最終每人賠償馬先生2000元。

（梨視頻）