【要煙唔要錢】攔改裝車後索香煙「私了」　浙江三名輔警被停職

浙江寧波余姚市被揭發有交警輔警以處置改裝車為名，向車主索要財物。 余姚市公安局在周四（28日）發布通報，確認事件屬實，並指涉事的三名輔警已被停止執行職務，待進一步調查後會依法依規嚴肅處理。

車主被輔警攔下後，對方隨即指出車輛有多處地方被改動，包括輪轂、保險杠、尾翼。（影片截圖）

從受害車主所拍攝的片段所見，車主當時被輔警攔下後，對方隨即指出車輛有多處地方被改動，包括輪轂、保險杠、尾翼。車主下車後，輔警就開始查勘車輛，並聲稱要扣證處理。惟車主當下並沒有收到違章罰單，亦未有告知要到何處接受處理。與此同時，其中一名輔警要求車主要記下其私人號碼，表明稍後會私下聯絡。

約10分鐘後，車主接獲該名輔警的來電。車主與輔警見面後，被告知「想私了還是上報余姚交警隊」，同時又表明不會收錢，但可以收取香煙，「收煙基本上4至5條這樣子」、「不要求你軟殼（軟中華香煙），至少要硬殼（硬中華香煙）」，總價差不多1600元（人民幣．下同）至1700元左右。對於車主希望直接付錢，輔警就再次強調，「我們錢不收的，轉帳紀錄不轉的」，並且最少要4條硬殼中華香煙。輔警又稱，上報交警去處理的話，「最起碼要8000元起步，沒有這個價格，辦事情都辦不了。」

輔警最後指示車主「解決一下」，表明會在此等待，車主的證件亦不會上交，並且會馬上歸還，甚至稱「下次有事了找我好了。」

余姚市公安局在通報中指，已迅速成立由派駐市公安局紀檢監察組牽頭、相關職能部門參與的調查組。經查，輔警索要財物情況基本屬實。目前，已對涉事輔警作出停止執行職務的決定，待進一步調查後依法依規嚴肅處理。

（綜合報道）