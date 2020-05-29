中國首家柳州螺螄粉產業學院成立　設7個特色課程招生500人

聞着臭、吃着香，又酸又辣非常有滋味的廣西柳州螺螄粉近年風靡內地。內媒報道指，全國首家柳州螺螄粉產業學院28日（周四）在柳州職業技術學院揭牌，計劃每屆培養學生約500名。

去年受非洲豬瘟疫情影響，以致用豬骨熬湯的柳州螺螄粉銷量一度大跌。不少品牌推出以牛骨取代豬骨熬製鮮湯：

傳統柳州螺螄粉的湯汁，主要原材料是豬骨及螺螄。（視覺中國）

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柳州螺螄粉產業學院由當地政府、柳州職業技術學院及行業企業三方共同組建，擬開設7個特色課程，包含與螺螄粉相關的綠色食品生產與檢測、連鎖經營管理、電子商務等，學生畢業經企業考核後安排或推薦到企業就業。

此外，三方還將共同開發課程標準及培訓教材、打造師資團隊，聯合進行訂單班及現代學徒制培養，共建技術研發應用中心、實踐培訓基地、螺螄粉大數據技術服務中心。

全國首家柳州螺螄粉產業學院28日在柳州職業技術學院揭牌，計劃每屆培養學生約500名。（《中國日報》）

柳州市委副書記梁旭輝表示，2015年螺螄粉產業產值約5億元（人民幣，下同），2019年螺螄粉全產業鏈產值超過130億元，其中袋裝螺螄粉產值超60億元，創造就業崗位超25萬個。目前，柳州螺螄粉日均產量超過250萬袋，企業訂單同比增長3倍以上。

柳州螺螄粉協會會長倪銚陽表示，螺螄粉產業學院開設的相關課程，與螺螄粉行業現在緊缺的人才相匹配。目前螺螄粉銷售火爆，2020年袋裝螺螄粉產值將突破100億元，當產值進入到200億、300億時，需要更多人才支撐。

湖北潛江有一所小龍蝦學校，專門培訓相關產業人才：

近年來中國多所高校以地方特色產業為依據，創建各種特色學院。湖北潛江當地就有一家小龍蝦學校，為江漢藝術職業學院的二級學院，除了養殖烹飪的短期技能培訓班，該校還開設餐飲管理、烹調工藝與營養、市場行銷三個普通大專學歷專業。該校校長李加紅稱，短期技能培訓班的學生大多不愁就業，能夠「月入過萬」及「技術入股」，還有不少私人訂製課程，學員一畢業就創業，主營外賣、熟食、正餐等等。

（綜合報道）