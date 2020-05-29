【尷尬】武漢準新娘收到婚紗相冊　合照上不是未婚夫而是前男友

湖北武漢女子小可（化名）準備結婚，她與未婚夫日前在某品牌攝影店拍攝了婚紗照。但小可收到婚紗相冊後，卻發現合照上的男子不是她的未婚夫，而是已經分手了四年的前男朋友，令她既尷尬又氣憤。

小可收到４年前與前男友的婚紗相，既尷尬又氣憤。（湖北經視）

事發後，小可接受內媒採訪時表示，她看到相冊的時候覺得非常無語，並指涉事攝影店非常不負責任，「對我現在的生活影響很大，我未婚夫知道了這個事情，也看到了相冊之後，和我發生了矛盾，也影響了我們之間的感情。」

小可稱，四年前她和前男友在同一間攝影店拍攝了這組婚紗照，但事後兩人分手了，所以當時她並沒有取回這些相冊，而是要求商家銷毀。「我和攝影店說，錢也不需要退給我，只要給我出一個銷毀證明，當時銷售人員說銷毀證明不好出，不要為難她，但是可以放心，肯定已經銷毀了。」

據小可介紹，今年4月底她和未婚夫再到這間店舖拍攝婚紗照，拍攝後不久就收到工作人員的電話，詢問她收取相冊的地址。但小可記得要一個月之後才能拿到相冊，於是主動向工作人員查詢並讓其再次檢查，發現工作人員所說的相冊並非她最近與未婚夫拍攝的相片，而是她與前男友的婚紗照。

小可接受內媒採訪時，講述收到前男友婚紗相冊的經過。（湖北經視）

小可事後才得悉，最近拍攝的婚紗照還在製作中，但攝影店不僅沒有按照她的要求銷毀其與前男友的婚紗照，反而主動將四年前的相冊送給她。對此，攝影店負責人解釋稱，最近店內倉庫在整修，所以要把倉庫存放的之前的照片進行處理，「有些客人太忙了，都沒有來取件，所以我們就給這位客人打了電話，真的沒想到事情巧到這種地步了。」

這位負責人承認，店舖確實存在一定責任。「倉庫工作人員打電話的時候，確實沒有把男女兩個客戶的名字都報出來，就只說了女生的名字，也許把男生的名字說了就不會鬧出這麼大的烏龍，這個確實是我們的失誤。」針對小可提出的相冊未按要求銷毀的問題，負責人稱已經收到小可提供的相關證明，但具體情況還需調查核實。目前雙方仍在交涉處理此事。

（湖北經視）