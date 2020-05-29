獎勵員工iPhone被網民轟「不愛國」　上海餐廳老闆道歉：已換華為

上海一間餐廳的老闆有感復工後4月份的業績不降反升，特別向表現優秀的員工每人獎勵一部iPhone。 未料惹來大批網民口誅筆伐，炮轟老闆送iPhone不送華為是「不愛國」的表現。老闆最終要低頭道歉，並表明已將iPhone換成華為。

老闆有感復工後4月份的業績不降反升，特別向表現優秀的員工每人獎勵一部iPhone。（微博）

當時老闆在抖音上發布短片，稱「疫情後4月營業不降反升、以超額完成任務、對於優秀領頭人、一人獎勵一部手機、以示鼓勵、感謝全體人員辛苦付出」。從網上流傳的截圖可見，不少員工有份領取手機，並且都是價值不菲的iPhone 11系列。

惟隨即有大批網民留言炮轟，指責老闆「不愛國」，甚至揚言要抵制，「本來想去嘗嘗的，一看到發蘋果手機，立馬不想去了，叫親戚朋友都不要去了，讓它倒閉」、「此店不倒閉，天理不容」、「就憑你送蘋果，視你下月業績反彈，直到倒閉」。

群情洶湧下老闆無奈就範，表示「手機以（已）換華為」，同時又向網民「真誠道歉」，並解釋送iPhone只是「就是看員工的老手機是蘋果，想他們用著也方便，就買蘋果了」。老闆稱「認知到錯誤」，事後已經將iPhone換成華為以「支持國家」。

值得一提是，大多數網民都不贊同老闆如此被「上綱上線」，留言批評是「道德綁架」，「其實就是極端主意，愛國應該不是一部手機決定的」、「一群司馬東西，洗腦洗成這樣，惡心」、「沸騰就對了，反正學歷低，只要政治正確，幹啥都OK」、「太不理智了，華為怎麼就能攤上這種豬隊友呢」。

（綜合報道）