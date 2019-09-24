中央政治局召開會議　要求強化愛國主義教育

中共中央政治局9月24日召開會議，審議《新時代愛國主義教育實施綱要》和《中國共產黨黨校（行政學院）工作條例》。中共中央總書記習近平主持會議。 會議指出，愛國主義是中華民族精神的核心，中國特色社會主義進入新時代，必須大力弘揚愛國主義精神，把愛國主義教育貫穿國民教育和精神文明建設全過程，在慶祝新中國成立70周年之際，制定印發《新時代愛國主義教育實施綱要》，具有非常重要的現實意義和深遠的歷史意義。

會議強調，加強新時代愛國主義教育，要使愛國主義成為全體中國人民的堅定信念、精神力量和自覺行動。要把握時代主題，引導人們深刻認識中國夢的本質是國家富強、民族振興、人民幸福，激發全體人民愛黨愛國愛社會主義的巨大熱情，凝聚奮進新時代、實現民族復興的磅礴偉力。要堅持全員全過程全方位育人，在廣大青少年中開展深入、持久、生動的愛國主義教育，讓愛國主義精神牢牢紮根。

習近平主持政治局會議。（資料圖片）

會議指出，做好新時代黨校（行政學院）工作，關鍵在於堅持黨校姓黨、從嚴治校、品質立校。要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持黨的理論教育和黨性教育主業主課定位，以培養造就忠誠乾淨擔當的高素質專業化幹部隊伍為主要目標，為新時代堅持和發展中國特色社會主義服務。

會議要求，各級黨委（黨組）要充分認識做好黨校（行政學院）工作的重要性，落實好辦學治校的主體責任，加強對實施《條例》的組織領導。

（新華社）