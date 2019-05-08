內地「最年輕富豪」王悅失聯40天　證實涉操縱證券市場罪被刑拘

被稱為內地最年輕富豪的愷英網絡（002517.SZ）實控人王悅在失聯40天後，去向日前終於被確認：他因涉嫌操縱證券市場罪被上海市公安局刑事拘留。

王悅在2013中國互聯網創業者（站長）大會上。 （視覺中國）

綜合內媒8日報道，5月6日晚間，內地知名上市網絡遊戲公司愷英網絡發布公告稱，公司收到控股股東、實際控制人王悅的家屬送交的《告知函》，指王悅因涉嫌操縱證券市場罪被上海市公安局刑事拘留。

愷英網絡稱，目前，王悅已不再擔任公司任何職務，被拘留事件未對公司常運營產生影響，公司管理運行情況平穩。公司原本預計在今年發布的遊戲新品也都會按原計劃推出。公告顯示，截至公告日，王悅直接持有愷英網絡股票4.62億股，占公司股份總數的21.44%。

早在3月28日，愷英網絡就披露公告稱，公司控股股東、實際控制人王悅失聯。當日，愷英網絡收到深交所問詢函，問詢函中相關問題需王悅予以確認，但公司通過郵件、電話等各種方式試圖與王悅取得聯繫，卻未能聯繫上其本人。

2016年春節，愷英網絡A股上市後， 董事長王悅為員工派開年利是。（網上圖片）

號稱內地「遊戲之王」

資料顯示，上海愷英網絡科技有限公司成立於2008年。其旗下盛和遊戲、浙江九翎擁有強大遊戲研發實力。愷英網絡開發並運營了《藍月傳奇》、《摩天大樓》、《蜀山傳奇》、《全民奇跡MU》等多款熱門遊戲。

王悅曾經是愷英網絡的創始人兼董事長。公開報道稱，王悅出生月1983年，蘇州昆山人，他與大學同學馮顯超創立了愷英網絡，迅速建立起自己的遊戲王國。

2016年3月，年僅33歲的王悅以66億元人民幣的財富，與滴滴創始人程維一同入選「2016胡潤全球富豪榜」，成為內地最年輕富豪之一。但據報道，最近幾年，王悅的身家不斷縮水，2018年剩下30億元人民幣。