網傳廣州6歲女童被教師體罰致吐血　警方：家長坦承偽造血衣造謠

內地微博昨日（30日）熱傳，廣州方圓實驗小學一名教師對患哮喘的6歲女生施以體罰，導致後者吐血送院急救。涉事學生家長發布照片顯示，女童的校服上布滿血漬。 當地警方在調查後表示，女童母親承認吐血等情節是其為擴大影響而故意編造的謊言，照片展示的「血衣」實是以化妝品和水偽造，其女兒目前精神狀態良好。

女童母親劉某（微博名稱「@小島裏的大海」）昨日發文表示，剛剛入讀小學的女兒因自小患有哮喘而不能劇烈運動，自己一直都向班主任劉姓女教師強調此事，後者亦表示甚為重視。但去年12月10日下午，女兒放學時內層衣褲都已被浸濕，並表示很難受、感到無法呼吸。她詢問下才得知，女兒在校被劉師體罰，在操場跑了10圈。

家長發布照片，聲稱涉事女童校服上浸滿血漬。（微博）

她又寫道，女兒不斷劇烈咳嗽、乾嘔，坐到車上就開始大口吐血。送院後，醫生表示女童因劇烈運動引起急促呼吸缺水，導致呼吸道乾燥破損出血，還會引起感染。隨後女兒開始發燒，連續十幾天體溫都在39.9至41攝氏度。當月底，孩子雙手開始自發式抖動，醫生說這是高燒引起的神經受損，「很有可能一輩子就這樣了」。

家長：曾向涉事老師餽贈6萬元「照顧費」

劉某續指，她報警後，從閉路電視畫面看到，事發當日被體罰的有5名學童，幾個孩子在暴曬的操場跑得上氣不接下氣，有的趴在地上，有的跪在地上頭頂着地面紋絲不動，她女兒彎着腰、捂着肚子，每個孩子都跑完了10圈，而劉姓教師則在樹蔭下監看。事後劉老師表示，體罰是「全班同學建議」而非她的主意。

劉某稱，很多家長都指劉老師常體罰孩子，包括罰站、罰下蹲、抄很多遍課文、罰款，還經常打學生的肩膀和後腦勺。而由於自己的孩子有哮喘，她曾被劉老師索要每年1萬元（人民幣．下同）的照顧費用，為了「極力讓老師高興」，她一口氣給了6萬元現金，亦即小學6年的照顧費用，還陸續向劉老師贈送許多高檔禮品。

+ 6 + 5 + 4

劉某又表示，事發至今校方無一人受到懲處，亦無賠償任何醫藥費，好像事情沒有發生過一樣。直到她在微博揭露此事後，劉老師開始跟蹤她，凌晨2時埋伏在她家門口，「一把扯住頭髮，用力在我臉上用力抓」，還威脅她「不要沒完沒了」、再這樣維權就要她的命。而校長自始至終極度袒護劉老師，表示已口頭批評、不要再追究，更聲言孩子若不返校讀書就會被開除。

劉某的自白引發劇烈迴響，不少網民都痛斥劉姓教師做法殘忍，並質疑校方和警方疏於處理：

「現在的社會有問題只能靠網絡曝光了嗎，政府不作為？」 「這個社會是怎麼了？」 「家裏有病孩已經是非常痛苦的事情了，這個班主任沒資格做教師。」 「為甚麼之前教育局沒調查呢，幹嘛去了。」 「這些老師虐待小孩太可怕，怎麼下得了手！」

今日（31日）凌晨，廣州白雲警方在微博通報，經警方積極配合有關部門調查取證，家長劉某承認其女兒因遭體罰吐血、自己凌晨被劉老師威脅毆打、送劉師6萬元等情節，是其為擴大影響而故意編造的謊言，照片展示的衣服「血漬」實為化妝品和水，接診女童的醫院指，患者及家屬均未提及哮喘病史和吐血情況，劉某目前亦無法提供其女兒哮喘診斷的有關病歷證明。

警方續指，調查發現劉某涉嫌僱請人員在網上炒作的相關證據。將繼續配合教育部門對事件作進一步調查，對觸犯法律的相關人員，警方將依法追究其法律責任。

（綜合報道）