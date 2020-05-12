【公器私用】安排全班跳舞拍片應援肖戰惹議　江蘇小學老師被停職

江蘇宿遷沭陽縣有小學老師被揭發「公器私用」，特意安排全班學生在課室內載歌載舞，目的就是要心儀的內地男星肖戰應援。 片段曝光引起爭議，縣教育局介入調查處理，對該小學校長進行誡勉談話，涉事老師其後亦被停職停課。

一名小學老師在教室裏安排全班小學生為肖戰應援。（影片截圖）

事緣有網民公開一段影片，一名作為肖戰粉絲的小學老師，在教室裏安排全班小學生為肖戰應援。從片段中可見，一眾小學生整齊地做手勢，跳著肖戰新歌《光點》的舞步，並齊聲叫喊口號「肖戰哥哥你很好，我們很喜歡，衝啊！」、「肖煙四起，為戰而來！」，顯然排練已久。據了解，該影片是在去年9月拍攝，小學生當時仍穿著春秋季的校服。

片段引起爭議，有網民認為小學生不諳世事，不應被盲目灌輸「追星」的概念，更不應被「公器私用」，「少年兒童的教育關乎祖國未來，莘莘學子不應變成追星應援的『工具』」、「這種人也配當老師」。肖戰及其工作室則在官方微博上發文回應，呼籲應積極正向，盡自身責任及義務。

請你們再一次認真聽我說！希望所有人把學業、工作、生活，都放在追星前面。好好學習，認真工作。盡好自己的責任和義務，遵守職業規範和行業底線。我不需要應援。 肖戰，5月10日

由於短時間內接獲大量投訴，縣教育局介入調查並確認指控內容屬實，涉事小學其後被要求撰寫檢討報告，同時被學校作出停職停課處理，校長亦被局方誡勉談話。

（綜合報道）