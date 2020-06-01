河南農民舉報鎮幹部工作日飲酒　被控敲詐勒索罪判監1年9個月

河南虞城縣張集鎮一名農民，舉報鎮幹部工作日飲酒等問題，被當地紀委認定為舉報不實。該農民後被控尋釁滋事罪和敲詐勒索罪。法院判決裁定尋釁滋事罪不成立，但敲詐勒索罪成立，判處有期徒刑1年9個月。

虞城縣法院作出一審判決，認定檢方指控的尋釁滋事罪不成立，但敲詐勒索罪成立。（網上圖片）

虞城縣檢察院的起訴書稱，2014年至2017年期間，涉事農民盧繼華無事生非，多次舉報張集鎮政府工作人員任聖義、王伸奎、劉開慶、劉富強、張秋蘭等人工作日不上班或工作日飲酒等，後經虞城縣紀委調查，其舉報均不屬實。

起訴書還稱，2014年，盧繼華舉報張集鎮原土管所長馬景存工作日飲酒並在辦公室睡覺，後以同意在網上將舉報帖子刪除並不再舉報為前提，敲詐馬景存現金6000元（人民幣，下同）。

一審時，盧繼華辯護律師指出，對國家工作人員言行進行監督，是法律賦予的權利，盧繼華不存在惡意舉報，都是通過中紀委和國家信訪局網站，也沒有擾亂社會秩序，不應構成尋釁滋事犯罪。他又指，對盧繼華敲詐勒索罪的指控沒有具體時間，地點存在矛盾，事實不清，證據不足。

盧繼華本人也在庭審時辯解，他作出舉報後，當地相關領導聯繫他，讓他不要再進行舉報，他同意而且「沒有收過錢或物」。

盧繼華被指敲詐勒索6000元人民幣。（網上圖片）

2019年10月25日，虞城縣法院作出一審判決，認定檢方指控的尋釁滋事罪不成立，但敲詐勒索罪成立。法院稱，盧繼華的犯罪事實有被害人的陳述和證人的證言，其以非法佔有為目的，要挾索取錢財，數額較大，其行為已構成敲詐勒索罪。判處有期徒刑一年九個月，並處罰金1000元。

判決後，盧繼華作出上訴。河南省商丘中院近日駁回盧繼華的上訴，維持原判。刑事裁定書中稱，「馬景存陳述證實，被拍照舉報後，迫於信訪等壓力，通過他人協調，給盧繼華6000元；馬某陳述與證人證言相互印證……足以認定盧繼華敲詐勒索馬某6000元的犯罪事實。」