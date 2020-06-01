新冠肺炎｜內地熔噴布每噸45萬元急瀉至2千元　品質差做尿片原料

熔噴布是生產口罩的核心材料，在新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻的大環境下，其供應量尤其重要，早前內地的熔噴布更曾瘋狂漲價。 內媒《證券時報》報道指，隨著疫情趨緩，各地產能陸續提高，以及官方嚴格取締低品質產品，內地熔噴布的價格已從巔峰的每噸45萬元（人民幣，下同）暴跌至最低2千元。

中國石油化工集團有限公司早前建成全球產能最大萬噸級熔噴布生產基地：

江蘇省揚中市有「熔噴布之鄉」之稱。《證券時報》5月30日（上周六）報道指，江蘇揚中市的一名經營酒店的老闆娘表示，熔噴布市場最瘋狂的時刻，外地人不斷來揚中市找貨，酒店天天都爆滿，她見有商機，也找幾個朋友合夥，購買6台生產熔噴布的機器。她買的是產能最小的45機，以前一台才1萬元，她買的時候是3萬元，3天後拿貨漲到6萬元，只好加價買下來，「你不要的話，對方會馬上就退錢給你，有的是人搶著買」。

6部機器中只有2台機器能正常運轉，另外4台一直無法調試。即便如此，她還是賺到錢。老闆娘指出，她算是趕上好時候，熔噴布生產出來時，每噸能賣到35萬元，機器共運轉10天，就賺到20萬元，但她並不滿意，「賺得太少了，跟人家比起來有差距」，她周圍的朋友，有人賺了幾百萬，有人賺了上千萬。

機器變得「跟垃圾一樣」 只能當廢鐵賣

疫情受控後，揚中的熔噴布市場逐漸冷清，價格也降到每噸20萬元，不過武漢一解封，價格又突然飆漲，老闆娘提到，「4月8日武漢解封後，鎮上突然來了上百個湖北人，那時就開始搶布了，每噸價格從20萬到25萬，接著就是28萬、33萬、35萬，後來一下子就漲了40萬！」

就在價格達到最高點，衝至45萬元一噸時，內地官方開始嚴管熔噴布品質，揚中市官方也於4月15日突然要求所有熔噴布生產經營企業全面停產整頓。

老闆娘透露，當時整個揚中據說有5千台機器，很多人都跑到其它省市生產，還有的躲到山裡面。因為政府突然喊停，所以虧錢的人很多，最高賣到每噸45萬元的熔噴布，一下子跌到最低2千元，機器現在一台1萬元也沒人要，就跟垃圾一樣，只能當成廢鐵賣。不過，老闆娘很幸運，她早以每台15萬元的價格把機器賣掉。

公安部早前展開專案打擊倒賣熔噴布犯罪活動，成功破獲一批相關案件，涉及20宗案件及42名疑犯，涉案金額高達3445萬元。（央視截圖）

品質差只能當尿片原料

馬先生較晚進場，他跟朋友前後投入200多萬元購買二手機器，在蘇北地區嘗試生産熔噴布，但之前一直生產不出來，後來勉強生產出來了，國家正好開始嚴管品質，「我們生產出來的都是『爛布』，都不合格，都爛在手裡了。」

馬先生坦言，他到現在還在調試機器，熔噴布的質素也正在提升，生產口罩肯定是不合格，只能勉強用來做尿片，每噸只能賣到1萬元左右，基本上是虧錢的。

（綜合報道）