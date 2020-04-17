【新冠肺炎】公安部專案行動打擊倒賣熔噴布　涉額達3445萬元

熔噴布是生產口罩的核心材料，在新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻的大環境下，其供應量尤其重要。 公安部在周五（17日）通報，近日倒賣熔噴布的犯罪活動有增多情況，公安部部署展開專案打擊行動，已成功破獲一批相關案件，涉及20宗案件及42名疑犯，涉案金額高達3445萬元（人民幣．下同）。

據內地官媒指，自疫情發生以來，少數不法分子倒賣熔噴布，通過囤積居奇、投機漲價、買空賣空等方式哄擡價格、牟取暴利。受此影響，熔噴布市場價格一度飆升，嚴重擾亂正常的生產經營秩序。為此，公安部與市場監管總局協同配合，迅速部署展開專項行動。

公安部部署展開專案打擊倒賣熔噴布犯罪活動，成功破獲一批相關案件，涉及20宗案件及42名疑犯，涉案金額高達3445萬元。（央視截圖）

以廣東東莞為例，當地公安機關連續破獲兩宗疫情期間哄抬價格、非法經營熔噴布的案件，抓獲4名疑犯，涉案金額超過1000萬元。深圳公安機關亦有破獲一宗生產銷售偽劣熔噴布的案件，涉案金額為76萬元。

此外，浙江東陽市的公安機關，亦有從一宗哄擡價格售賣熔噴布案件入手，深挖擴線，破獲一宗非法經營、生產銷售偽劣產品案件，抓獲21人，收繳重達8.89噸的劣質熔噴布。

（央視新聞）