連雲港「藥神案」二審宣判後刑罰減輕　銷售價藥罪改為非法經營罪

江蘇連雲港「藥神」案周二（2日）以網絡開庭的形式宣判二審結果，檢方起訴罪名由銷售假藥罪變更為非法經營罪，最終林永祥等3名被告刑期都減至為5年，並處罰金10萬元（人民幣．下同）。 這宗因代購、銷售印度仿製抗癌藥引發的刑案，因與電影《我不是藥神》情節相似，被稱之為連雲港「藥神案」。

國產電影《我不是藥神》2018年大賣，故事講述主角助病人代購由印度仿製的抗癌藥，價錢只是正版六分之一，為主角帶來商機和種種奇遇。「陸勇案」是該電影的原型，連雲港「藥神案」則是另一宗相似的真實案例。

2018年，以「陸勇案」為原型的電影《我不是藥神》上映，引發內地社會對癌症患者的生存境遇、醫療衛生體制、製藥業以及當局監管制度等一系列問題的討論。（電影海報/資料圖片）

據內媒報道，公訴機關指控，2011年至2014年7月，被告人林永祥、張旭等15人通過不同渠道購進大批印度生產的無進口批文的「吉非替尼」（易瑞沙）、「甲磺酸伊馬替尼」（格列衛）、「鹽酸厄洛替尼」（特羅凱）、「甲苯磺酸索拉非尼片」（多吉美）等抗癌藥，加價銷售給其他被告人及醫院，銷售金額5萬餘元至590萬餘元不等。

一審判決書顯示，2013年初至2014年7月，印度人ANKIT將藥品發至香港，林永祥主要負責聯繫水貨客將藥品從香港帶到深圳，收取每瓶3美元的勞務費，再經由深圳速遞到全國各地，向何永高等5名被告人銷售抗癌藥共計350萬餘元。

該案於2018年8月31日一審開庭。法庭認定，被告人林永祥等15人犯銷售假藥罪，其中，林永祥等11名被告人分別被判3年9個月到6年半不等的有期徒刑，另有1人被判處緩刑，3人免予刑事處罰。一審宣判後，15名被告中有6人對一審宣判結果表示不服，提出上訴。2019年5月22日，該案在連雲港市中級人民法院二審開庭，法庭宣布擇日宣判。

被告之一的林永祥在房間內等待宣判結果。（界面新聞）

及至本周二，二審判決出爐，上訴人林永祥、張旭等10名被告人，違反國家藥品管理法法律法規，未取得藥品經營許可證，非法經營未經批准的藥品。其中，張旭、林永祥等人非法經營數額50萬元以上，情節特別嚴重，林翔、王蜂等4名被告人非法經營數額10萬元以上，均構成非法經營罪。原審曹旋昌非法經營數額不足10萬元，不構成非法經營罪。

二審結果顯示，檢方起訴罪名由銷售假藥罪變更為非法經營罪，最終林永祥等三人刑期都減至為5年，並處罰金10萬元。此前林永祥已經在連雲港市看守所羈押了5年5個月5天，超出了二審判決5年的刑期。林永祥表示，他接下來會申請國家賠償。

據悉，該案主要是因為《藥品管理法》在去年修訂而迎來轉機。新的《藥品管理法》刪除了原來「按假藥論處」的相關條款，並在第124條規定：未經批准進口少量境外已合法上市的藥品，情節較輕的，可以依法減輕或者免予處罰。

（界面新聞／澎湃新聞）