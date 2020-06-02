【涉猥褻女童】新城前董事長勞模稱號被撤　江蘇政府追繳獎金

內地房地產上市公司新城控股前董事長王振華，去年7月涉嫌在上海一間酒店猥褻一名9歲女童，當地檢察院以涉嫌猥褻兒童罪，批准逮捕王振華以及同案有關的一名周姓女子，案件仍在辦理中，暫時沒有最新進展。 不過，近日江蘇省人社廳網站發布《關於撤銷王振華「全國勞動模範」稱號的公告》，決定撤銷王振華「全國勞動模範」稱號。

江蘇政府公布撤銷王振華「全國勞動模範」公告。（網站截圖）

上述公告於5月29日發出，人力資源社會保障部印發決定，撤銷王振華「全國勞動模範」稱號，收回獎章、證書等，停止其因獲得該榮譽而享有的有關待遇，並追繳其所獲獎金等物質獎勵。據悉，王振華是在2010年獲國務院授予的全國勞動模範稱號。

早在去年7月份，王振華就被撤銷了「江蘇省勞動模範」榮譽稱號，其政協委員資格也在同月被取消。王振華曾當選江蘇省第十二屆人民代表大會代表，但在最新的江蘇省第十三屆人民代表大會代表名單之中，已經沒有王振華的名字。

據內媒此前報道，王振華案件事發於去年6月29日，案發現場是上海普陀區大渡河路的一間五星級酒店。受害女童事後向在江蘇的母親打電話哭訴，母親隨即前來上海報警，王振華被警方採取強制措施。受害女童經驗傷，陰道證實有撕裂傷。

（綜合報道）