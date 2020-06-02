廣東13歲獨臂少年球技超群受熱捧　NBA王牌控衛尼拉特留言鼓勵

廣東一名13歲的獨臂籃球少年張家城日前在網絡引發關注，雖然他只有一隻手臂，但面對比他更高、更壯且年長的對手，卻絲毫沒有退縮，運球和投球都自然、精準而流暢，而從他日常練球的影片，亦可見到其風光背後累積多年的艱辛與堅持。 張家城打球的影片除了贏得內地網民熱烈追捧，連NBA球員尼拉特（Damian Lillard）、PJ德加（P.J. Tucker）都留言鼓勵他。片段傳到海外後，在Instagram上觀看次數亦突破百萬。

影片傳到海外，在Instagram亦吸引上百萬觀看次數。（Instagram截圖）

▼ 獨臂少年球技超群 運球投球精準流暢（按圖放大）

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從影片可見，張家城運球時行如流水，投球時一氣呵成，動作迅速點燃整個球場，人群中頻頻爆發出歡呼聲。甚至有網民說，自己一開始只關注動作，根本沒看出這是個獨臂少年。此外，張家城常在短影片平台「抖音」上發布自己日常訓練的片段，顯示無論是在鎮上的廣場還是家中，他都不放棄任何一個練球的機會。

▼ 張家城時刻練習球技 夢想成為籃球員（按圖放大）

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張家城的「抖音」主頁設定了一張NBA球星K.艾榮（Kyrie Irving）的照片。據內媒報道，張家城是雲浮市雲安區高村鎮人，5歲時因一場意外失去右臂，「努力或者放棄」是他的座右銘。他還透露，自己想成為一名籃球運動員，「如果你做容易的事，你的生活會很艱難，但如果你做了困難的事，你的生活會很輕鬆」。

張家城球技受到NBA球星讚賞。（抖音截圖）

張家城打球影片引發網民追捧後，NBA王牌控衛尼拉特前來讚好其影片，並誇讚了他的運球。NBA球員PJ德加亦送上祝福，希望他繼續堅持。張家城的表現亦吸引CBA球隊廣東宏遠的注意，總經理朱芳雨在微博表示，邀請他未來參觀球隊。中國球手易建聯則評價他：「心，永遠都會是身體裏最強壯的部位。」

對於大家的鼓勵，張家城謙虛以對，表示他會更加努力。

（綜合報道）