【狼性文化】員工未達標要生吃蚯蚓泥鰍　貴州公司兩負責人被行拘

貴州一間裝修公司日前被揭發竟要求業績未達標的員工生吃蚯蚓和泥鰍，引起廣泛關注，警方、市監局、人社局等多部門事後已介入調查。 公司工作人員其後回應指，整個活動都是一個營銷策劃，目的在於衝刺業績，「如果公司這一行為違法了，公安機關會進行處理，此外市場監督管理局也會依照相關的法律法規進行處罰。」 據警方最新通報，經查後對該公司負責人曹某及冷某，分別處以行政拘留5日之處罰。

貴州一間裝修公司竟要求業績未達標的員工生吃蚯蚓和泥鰍，相關影片曝光：

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貴州省畢節市七星關區區委外宣辦一名工作人員此前透露，經初步調查，確認活動現場共有該公司的3位員工生吃蚯蚓，有關部門對公司負責人初步進行現場訓誡。

警方在通報中則指，該公司為提升業績，對未完成工作目標任務的員工進行懲罰，自5月4日以來，先後有多名未完成工作目標的員工受到罰款、喝生雞蛋、做深蹲、做俯臥撐、掃廁所等懲罰。及至5月25日，未完成工作目標的員工李某被公司懲罰吃蚯蚓，李某因不願意吃蚯蚓改為罰款500元人民幣。

值得一提是，此前公司負責人曹某曾受訪指泥鰍是雖然是活生生，但是「切好片，消過毒的」，目的是激勵員工掙錢，也不覺得這樣的做法有何不妥。曹某更揚言，「我花幾千請你過來不是來虐待你，那肯定是想你賺錢」，並表明要提告流出影片的員工侵權，「拿着公司的錢，去投訴公司」不合理。

（綜合報道）