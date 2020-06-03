【二孩政策】河南提倡夫妻生育二孩　市民：養育孩子成本太高

河南省第十三屆人大常委會第18次會議在周三（3日）舉行，表決通過修改多項地方性法規，當中包括將《河南省人口與計劃生育條例》中的第15條第一款，修改為「提倡一對夫妻（含再婚夫妻）生育兩個子女」。

據了解，原本的條款為「提倡一對夫妻生育兩個子女。符合下列條件之一要求生育的夫妻，經批准可以再生育：（一）夫妻雙方合計已生育兩個子女，且沒有共同生育子女的；（二）經鑑定兩個子女均為非遺傳性病殘兒，不能成長為正常勞動力，醫學上認為可以再生育的」。修改後則大幅放寬夫妻生育「二孩」的條件，「提倡一對夫妻（含再婚夫妻）生育兩個子女。已生育兩個子女，有子女經鑑定為非遺傳性病殘兒，不能成長為正常勞動力，醫學上認為可以再生育的夫妻，經批准後可以再生育一個子女」。

不少市民坦言生育孩子最大問題是成本太高。（中新社）

此前河南省人大常委會在修改說明中有提到，去年10月的十九屆四中全會審議通過《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度 推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》，有明確要求優化生育政策，提高人口質量，「為貫徹落實好中央最新精神，同時結合全面二孩政策實施後我省人口變化的新形勢，進一步維護我省群眾的生育權利，對《河南省人口與計劃生育條例》作了相應調整和完善」。

惟據當地傳媒報道，雖然官方放寬生育孩子的條件，但民間不少聲音是認為最大問題是成本，認為現時養育孩子的成太高。未婚人士同樣有表達關心，「結婚的問題都沒解決，怎麼生孩子」、「生得了，養得起，教得好，才能成為國之棟梁。除非，對孩子教育有補貼，估計考慮要二胎。未婚，瞎嘮叨」。

（綜合報道）