【新冠肺炎】連累50人被隔離及封村　山東漢隱瞞湖北行程判囚一年

山東聊城莘縣的李某，其與妻子從湖北省黃石市自駕返回居住地後，為免被隔離竟隱滿行程。李某妻子最終確診新型冠狀病毒肺炎，並導致50名接觸者要隔離，所居住的村莊亦要封村。 案件經審理後近日在莘縣法院公開宣判，李某犯妨害傳染病防治罪，被判處有期徒刑一年。

國家衛健委於1月20日已將新型冠狀病毒肺炎納入《中華人民共和國傳染病防治法》規定的乙類傳染病，並採取甲類傳染病的預防、控制措施。經審理查明，李某與妻子劉某在1月21日駕車從湖北黃石返回莘縣居住地某村。村委幹部在同月24日排查從湖北返鄉人員時，李某為避免夫妻二人被隔離，隱瞞真實返鄉日期，謊稱是在1月6日歸來，從而避免被列入重點觀察對象。

李某帶發病的妻子就診時，再次隱瞞自湖北返鄉日期。（資料圖片／中新社）

1月25日，李某與劉某外出拜年。劉某於翌日起發燒，李某將其到村衛生室就診，並在村醫詢問時再次隱瞞自湖北返鄉日期。及至1月29日，劉某持續發燒，村委向鎮政府報告。後經檢測，劉某被確診感染新型冠狀病毒。李某未遵守新冠肺炎防控規定，隱瞞行程日期，致使50名接觸者被集中隔離進行醫學觀察、居住村莊被封閉。

法院認為，李某違反法律規定，拒絕執行衛生防疫機構依法提出的預防、控制措施，隱瞞自湖北歸家日期，不如實報告，致使疫情有傳播的嚴重危險，構成妨害傳染病防治罪。

（綜合報道）