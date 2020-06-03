「看準她們不敢報警」　杭州嫖客足浴店搶劫妓女被刑拘

浙江杭州一名男子小方（化名）5月22日晚到足浴店找到賣婬女翻雲覆雨，然而他真正的目的是伺機搶劫。 但令他沒想到是，女子面對搶劫時強烈反抗，驚動了足浴店老闆娘等人，後者趕到現場後選擇報警。小方被抓後，警員問及為何要認準妓女作搶劫對象時，他一臉認真地表示，以為搶妓女的錢很安全，因為看準她們不敢報警。

小方目前已被刑事拘留。（餘杭檢察）

據內媒報道，這名女子格外淒厲的哭叫聲驚動了整間足浴店，技師們紛紛前來包房查看，房外還堵着幾個大漢。警員趕到現場後，只見一名雙手滴血、頸部亦鮮血淋漓的年輕女子，指着門口的小方大喊：「就是他，警察同志，就是他！快抓住他！」。

小方看到警察後並未掙扎，而是乖乖束手就擒。警員將他、女子和店長一同帶回派出所進一步審查。據小方交代，當夜他夥同小何（化名）到該店，受到「技師」們熱情招攬。於是，兩人分別選擇了賣淫女，各自到包房接受服務。期間，小方在劉姓女子要求下，幾次加鐘。凌晨2時左右，小方覺得可以動手實施搶劫了，但劉女還在推薦着各種方案，催促小方前去結帳。

此時，小方趁劉女不注意，用一隻手勒住她的頸部，另一隻手掏出隨身攜帶的生果刀放在她的頸上，並威脅她不要喊叫，交出1萬元（人民幣．下同）便會放了她。但劉女旋即嚇得拼命掙扎，大聲呼救。

小方未料到會遭到如此激烈的反抗，驚慌失措下劃破了劉女的頸部和手臂。這時，門外的老闆娘、技師和大漢，聽到動靜都衝進房間，小方見形勢不妙立即癱軟在地，老闆娘則報了警。

警員檢查小方手機發現，有一筆5000元的微信轉帳很可疑，一問之下才得知，他當晚還曾利用微信招嫖，將一名妓女叫至住所，讓小何在外觀察望風，自己通過持刀威脅，逼迫該名妓女向其轉帳5000元。警員隨即趕到同夥小何居住的酒店，將正暗自竊喜逃過一劫的小何帶回。目前，二人已被刑事拘留。

（綜合報道）