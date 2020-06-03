出獄後傳直播公司出1500萬請做網紅　偷車賊公開道歉：不要模仿我

曾以名言「打工是不可能打工的啦，這輩子不可能打工的」走紅的內地男子周立齊，幾年前因盜竊入獄，近日出獄後竟獲逾30家網紅經紀公司爭相簽約，其中更網傳有公司以年薪1500萬（人民幣，下同）的天價向他招手。 6月2日（周二），被稱為「不可能打工的男子」的周立齊拍片公開道歉，影片中他為自己以前的行為道歉，並表示希望年輕人不要模仿自己。

周立齊因為「打工是不可能打工的啦」等名言而走紅，他近日卻呼籲年輕人不要模仿他：

周立齊在影片中表示，「以前做過很多不好的事情，偷過別人的東西，在這裡跟大家道個歉，對不起了。」周立齊稱，「從網上看到有人在說我，在罵我，有些年輕人在模仿我，在學我，你們不用模仿我，做好你們自己的事情，好好生活。」周立齊又說：「我就想做個普通人，在家種地，照顧父母，在家裡養一些雞呀、鴨呀，讓家裡的生活過得好一些。」

周立齊於8年前受訪時走紅，事源於內地電視台2012年6月以《男子偷車被抓 竟稱「看守所比家好」》為題播出報道。在報道中，周立齊為偷盜電動自行車的慣犯，被記者提問：「你不會去打工嗎？有手有腳的。」周立齊回覆：「打工是不可能打工的，這輩子不可能打工的，做生意又不會做，就是偷這種東西才能維持得了生活這樣子。」

周立齊更直言：「進看守所感覺像回家一樣，大年三十晚上我都不回去，就平時家裡出點事我就回去看看這樣子。在看守所裡面的感覺比家裡面好多了，在家裡面一個人很無聊，又沒有朋友、女朋友，進了裡面去，個個都是人才，說話又好聽，超喜歡在裡面。」隨後，這篇報道不停被轉發，成為了網友調侃的內容。

網傳有公司開價1500萬 隨即遭約談

周立齊於2015年下半年的時候再次被捕，最終數罪並罰被判了4年6個月。今年4月18日刑滿出獄，自帶流量的他無疑是不少公司眼中的招財樹，當天有不少網絡直播公司前往其服刑監獄，更有公司希望以200萬的金額向他簽約，但未能成功。其後網傳四川更有一家影視公司宣布已用1500萬與周立齊簽約，該公司卻被成都市多個政府部門約談，要求須合法經營及防範一切含不良訊息的內容。

（綜合報道）