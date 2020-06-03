影帝級演技｜黑龍江13歲學生拍片模仿老師引熱議　傳遭約談後刪片

近日在黑龍江鶴崗，自稱「鍾美美」的一名13歲男初中生拍攝了多段影片，模仿老師的行為舉止，從神態到語氣都十分神似，被稱為「影帝級演技」。 惟影片在網絡受到追捧後，卻突然被刪除，有傳言稱是因為「鍾美美」被教育部門約談。當地教育局則否認約談過「鍾美美」，但承認學校與他曾接觸過，希望從正面引導孩子去拍「正能量」作品。

「鍾美美」是一名13歲的男初中生，拍片模仿老師走紅網絡。（影片截圖）

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「鍾美美」是內地某短視頻平台一名主播，目前是初二的學生。在影片中，他模仿老師抱病上課、接主任電話、生氣斥責學生、數落談戀愛的同學等內容。這名男孩的模仿惟妙惟肖，從神態到語氣都十分到位，也有評論指其以「誇張的姿態，犀利的眼神，對老師訓話的『高度還原』」。

內地網民稱其對女性人物的掌握非常到位，表現出眾。還有網民留言稱：「這孩子簡直是『老師附體』了」、「從這個孩子身上看到了自己老師的影子」、「完美重現了小學到高中的老師」、「長大以後，可以進軍娛樂圈，是個表演天才」。

「鍾美美」5月24日曾表示，自己的創作初衷是希望幫大家回憶起上學的時光，並沒有模仿哪位具體的老師，都是即興發揮。其帳號目前已有67萬粉絲。

「鍾美美」除了模仿老師外，還模仿過列車售票員。（影片截圖）

但其後有網民發文稱「鍾美美」被相關部門約談，模仿老師的影片已被刪除，其模仿列車售票員、廣場舞大媽等影片仍然保留在主頁上。5月29日，「鍾美美」拍片表示：「我不想發那些了，我想換個風格，也是表演，但是不模仿老師了，我看他們挺多看膩了。」及至6月2日，「鍾美美」再回應稱，被約談是謠言，以後還會有老師的模仿影片更新。

6月3日，鶴崗市教育局一位工作人員回應稱，教育系統不存在約談，並指刪除影片是小孩和家長覺得不太好，自行刪除的，「咱們沒要求他做這個事情。」上述工作人員還稱，擅長模仿是小孩的天賦特長，教育系統也要保護小孩的天賦。

黑龍江農墾寶泉嶺管理局教育局則稱，學校與「鍾美美」有接觸，希望能引導孩子拍一些正能量的作品。比如，多宣傳一下疫情期間的好人好事，或者是老師正能量的一些事情。

（紅星新聞／新京報）