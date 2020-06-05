【網絡直播】內地啟動半年整治行動　探索分級分類及管理「帶貨」

全國掃黃打非辦在周五（5日）宣布，即日起聯同國家網信辦、最高人民法院、工業和信息化部、公安部、文化和旅游部、市場監管總局、廣電總局，啟動為期半年的網絡直播行業專項整治和規範管理行動，同時亦會探索實施網絡直播分級分類規範，以及網絡直播打賞、網絡直播「帶貨」管理規則。

相信內地不久後將會有網絡直播「帶貨」的管理規則出台。（中新社）

全國掃黃打非辦表示，近幾年來，網絡直播行業雖然得到有效治理和規範管理，但一些中小型直播平台依然亂像頻出，「尤其在新冠肺炎疫情期間，全國大多數網民上網時長明顯增加，有的直播平台利用這一時機，為追求流量、吸引眼球，任由主播穿著暴露、言語粗俗、行為惡劣，通過『送福利』、低俗表演、下流動作等方式吸引用戶進行高額打賞，甚至誘導未成年人進行充值打賞」。

此外，全國掃黃打非辦指有直播平台主播向網民兜售三無產品、假冒偽劣商品等，又或大肆宣揚歷史虛無主義和拜金主義錯誤思潮，又散布謠言資訊、傳播封建迷信、發表負面言論，甚至從事網絡詐騙等違法犯罪活動。更有甚者從事淫穢色情和網絡賭博的直播平台，通過社交群組和論壇傳播有害超連結及二維碼，公然招募從事色情直播從業人員，傳授躲避網絡偵查方法。

全國掃黃打非辦指有直播平台主播向網民兜售三無產品、假冒偽劣商品。（資料圖片／中新社）

全國掃黃打非辦指，此次集中行動，不僅要堅決有效遏制行業亂象，也要科學規範行業規則，促進網絡生態持續向好。

（綜合報道）