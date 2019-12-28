【兒童色情】威迫利誘留守兒童作淫穢直播　7人遭黑龍江警方拘捕

黑龍江雙鴨山警方破獲一個淫穢色情網絡集團，竟是有未成年男孩成年人的指示下進行表演。 警方在7月中起採取行動，先是抓獲一名指示作色情表演的中年男子，帶走3名未成年男孩，繼而又在近半個月後終抓獲營運該款手機直播App的6名疑犯，凍結20多萬元（人民幣．下同）非法資金，再解救15名未成年男孩。

王某將其中一間睡房作為直播場所，為滿足特殊癖好，王某在多個角落都有安裝攝像頭。（看看新聞）

事緣警方6月時發現在雙鴨山地區有一個帳號，每天不定時地進行網絡直播，未成年男孩在鏡頭前赤身裸體，內容均與淫穢色情有關。網絡直播在一款手機App上進行，共有近200名主播，清一色都是男性，而且註冊會員亦基本上是男性。通過一星期的觀察，警方發現共有8名男孩進行過表演，並由鏡頭外不露臉的一名中年男子下達指示。警方初步認為，男孩不像是被脅迫，與中年男子的關係相對融洽。

警方持續偵查，掌握該名中年男子的基本資料及直播時的具體地點。男子姓王，其利用未成年男孩進行淫穢色情網絡直播，並會用直播所得帶他們吃好東西、買漂亮衣服，以微小利益作誘惑。未成年男孩全部都是留守兒童，在當地上學，父母在外地工作，故寄宿在王某家中。

王某住家是一間平房，兩房一廳，其中一間睡房就是直播場所。為滿足特殊癖好，王某在睡房多個角落都有安裝攝像頭。警方在7月12日採取行動抓獲王某及帶走3名男孩，王某供稱一開始男孩都對此種直播反感，但在威逼利誘下就會漸漸適應。

與此同時，警方繼續偵查該款手機App，確認其伺服器設在泰國，兩個多月內註冊人數已超過10萬人，並有萬多名會員。該款手機App上的主播，年齡層跨度甚大，最年長者甚至有五六十歲。一場直播最多獲利1.5萬元，時長及次數不限，基本流程是先聊天再赤裸身體，然後就慫恿觀眾「打賞」禮物。當獲得一定程度的禮物後，主播就會開始淫穢色情表演，而且單場「打賞」禮物最多的觀眾，主播更會私下聯系溝通以滿足特殊要求。該款手機直播App的現金流超過300萬元，犯罪集團非法獲利50多萬元。

主要疑犯從泰國回國時被警方抓獲。（影片截圖）

營運該款手機直播App的2名主要疑犯一直潛藏在泰國，國內的另外4名疑犯則分別在安徽、重慶、四川及湖北。警方在7月底至8月初趁主犯回國時採取行動，兵分六路將6名疑犯一舉抓獲歸案。

（看看新聞）